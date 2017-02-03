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В мире

Стрельба около Лувра, военнослужащие открыли огонь по нападавшему

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 12:23 блог версия для печати фото
Военнослужащие, охраняющие территорию около Лувра

В пятницу, 3 февраля, в Париже французский военнослужащие открыли огонь по мужчине, который напал на их сослуживца около входа в сувенирный магазин рядом с Лувром, передает агентство Reuters.

По словам свидетелей, на площади Карузель перед Лувром мужчина, у которого в руках был чемодан, ударил солдата ножом после того, как тот не пропустил его в музей. Военнослужащие, охранявшие территорию Лувра, открыли огонь и тяжело ранили нападавшего.

Солдат также получил ранения.

Полиция блокировала место происшествия. Проводится эвакуация посетителей Лувра.

Полицейские сообщили, что взрывного устройства у нападавшего не было.

ВВС сообщила со ссылкой на полицейские источники, что нападавший кричал "Аллах Акбар".



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