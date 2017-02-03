Новый глава Пентагона заявил о готовности сокрушить КНДР в случае атомной войны

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Южную Корею заявил, что в случае использования КНДР ядерного оружия американский ответ будет эффективным и сокрушительным, сообщает агентство Reuters.

В четверг, 2 февраля, новый глава Пентагона встретился с премьер-министром Южной Кореи Хван Ге Аном, который исполняет обязанности главы государства, а также президентским секретарем по вопросам безопасности Ким Гван Чжином, передает РИА Новости.

Мэттис заверил Сеул, что президент США Дональд Трамп будет подходить к северокорейской ядерной угрозе как к главной проблеме в области безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует усилить контроль над санкциями, введенными против КНДР, и ужесточить их в случае необходимости.