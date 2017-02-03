Путин назвал причины обострения конфликта в Донбассе

Нынешнее обострение конфликта в Донбассе было спровоцировано Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 2 февраля, на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию.

По мнению Путина, у происходящего есть несколько причин. "Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, и из Соединенных Штатов, и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", – цитирует российского лидера ТАСС.

Кроме того, продолжил президент РФ, есть и внутриполитическая причина: "На фоне явных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта задача тоже достигается легче на фоне возобновления какого-то конфликта".

По словам Путина, Киеву также нужно наладить отношения с действующей администрацией США. "И тоже через конфликт – это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию (Белого Дома – прим. ред.) в решение украинских проблем, ну и наладить таким образом какой-то диалог", – сказал он.

Президент России заключил, что, по его мнению, "сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения – и этому тоже способствовало бы развитие конфликта".