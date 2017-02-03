3 февраля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:32 Путин назвал причины обострения конфликта в Донбассе
22:16 США: евреи пустили мусульман в свою синагогу после того, как сгорела городская мечеть
21:29 В Мюнхене водитель совершил наезд на людей на пешеходном переходе
18:34 Национальный молитвенный завтрак: Трамп пикируется со Шварценеггером
17:50 РБК: Россия тайно признала законность паспортов, выданных в ДНР и ЛНР
17:04 Сурок Фил из Панксутони предсказал еще шесть недель зимы
16:23 Адвокат Прохоров: состояние Владимира Кара-Мурзы-младшего – критическое
16:14 Житель Западной Вирджинии нанес бывшей жене 86 ударов ножом – сразу после ее свадьбы
15:12 Встреча Нетаниягу и Мэй: главные темы – сотрудничество и поселения
14:38 К 100-летию со дня рождения Анвара Садата он будет награжден Золотой медалью Конгресса США
В мире

Путин назвал причины обострения конфликта в Донбассе

время публикации: 01:32 | последнее обновление: 01:42 блог версия для печати фото
Путин назвал причины обострения конфликта в Донбассе

Нынешнее обострение конфликта в Донбассе было спровоцировано Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 2 февраля, на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию.

По мнению Путина, у происходящего есть несколько причин. "Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, и из Соединенных Штатов, и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", – цитирует российского лидера ТАСС.

Кроме того, продолжил президент РФ, есть и внутриполитическая причина: "На фоне явных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта задача тоже достигается легче на фоне возобновления какого-то конфликта".

По словам Путина, Киеву также нужно наладить отношения с действующей администрацией США. "И тоже через конфликт – это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию (Белого Дома – прим. ред.) в решение украинских проблем, ну и наладить таким образом какой-то диалог", – сказал он.

Президент России заключил, что, по его мнению, "сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения – и этому тоже способствовало бы развитие конфликта".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 февраля 2017 г.
РБК: Россия тайно признала законность паспортов, выданных в ДНР и ЛНР
// NEWSru.co.il // В мире // 2 февраля 2017 г.
МИД РФ: Дональд Трамп готов работать с Россией "без фобий"
// NEWSru.co.il // В мире // 2 февраля 2017 г.
Президент Украины намерен провести референдум о присоединении его страны к NАТО
// NEWSru.co.il // В мире // 2 февраля 2017 г.
Россия выразила протест Украине в связи с "провокационными" действиями Ан-26
// NEWSru.co.il // В мире // 1 февраля 2017 г.
Над Черным морем обстрелян самолет ВМС Украины
// NEWSru.co.il // В мире // 1 февраля 2017 г.
Посольство Украины в Израиле: "Мы требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия"







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 3 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017