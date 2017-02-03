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В мире

Собаки загрызли пенсионерку в центре Москвы

время публикации: 02:13 | последнее обновление: 02:26 блог версия для печати фото
Собаки загрызли пенсионерку в центре Москвы

В центре Москвы найдена мертвой пожилая женщина, которая, предположительно, стала жертвой нападения собак.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова, в четверг, 2 февраля, на территории одного из госучреждений на улице Казакова было обнаружено тело женщины 1937 года рождения. "При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных (собак)", – отметила она.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"Следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались частным охранным предприятием для охраны территории", – сказала Иванова.

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