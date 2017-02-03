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В мире

В Алжире арестован очередной "израильский шпион"

время публикации: 10:28 | последнее обновление: 10:28 блог версия для печати фото
В Алжире арестован очередной "израильский шпион"

Алжирские власти арестовали блогера Марзука Туати по подозрению в контактах с агентом иностранного государства, сообщает "Араби-21". Туати задержали на улице в Беджае.

Адвокат Туати сказал, что поводом для ареста блогера послужила его переписка в социальной сети Facebook с Хасаном Кааби, пресс-секретарем министерства иностранных дел Израиля. Согласно этой информации, блогер интересовался, причастен ли Израиль к организации беспорядков во время "Арабской весны", и пытается ли вмешиваться во внутренние дела Алжира.

Юрист отметил, что израильский дипломат отрицал причастность Израиля к волнениям в арабском мире, а также подчеркнул, что у Израиля нет общих границ с Алжиром, и Иерусалим не вмешивается во внутренние дела этой страны и не особенно интересуется происходящим в ней.

Напомним, что 13 января алжирские СМИ сообщили об аресте десяти человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Аресты проводились в Гардае, в центре Алжира. Были задержаны граждане Ливии, Мали, Ганы, Эфиопии, Либерии, Кении и Нигерии и конфисковано современное оборудование по сбору информации.

Затем поступила информация о том, что алжирские власти обнаружили израильские шпионские беспилотные летательные аппараты, проникавшие в воздушное пространство страны со стороны Туниса. Алжир считает, что Израиль активно собирает информацию о военных объектах в этой стране на фоне модернизации вооруженных сил, осуществляемой с помощью России.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 13 января 2017 г.
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