Тиби попросил Госдепартамент обратить внимание на разрушение домов арабов

Депутат Кнессета Ахмад Тиби, представляющий Объединенный список, встретился с высокопоставленным представителем Госдепартамента США, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Согласно этой информации, Ахмад Тиби попросил включить в следующий доклад Госдепартамента по правам человека пункт о сносе домов израильских арабских граждан, а также о том, что арабский сектор в Израиле столкнулся с тяжелой ситуацией в сфере жилищного строительства.

Напомним, 18 января были снесены незаконные постройки в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран. Во время беспорядков Якуб Муса Абу аль-Киан совершил наезд на 34-летнего прапорщика спецподразделения полиции ЯСАМ Эреза Леви. Леви погиб. Полицейские застрелили аль-Киана.

Перед этим инцидентом были снесены незаконные постройки в других арабских населенных пунктах.