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В мире

Ушла из жизни Зоя Булгакова, старейшая актриса России

время публикации: 12:47 | последнее обновление: 12:49 блог версия для печати фото
Ушла из жизни Зоя Булгакова, старейшая актриса России

Как стало известно 3 февраля, в Новосибирске скончалась актриса Зоя Булгакова. Ей было 102 года. Прощание с актрисой состоится 6 февраля в новосибирском Доме актера, сообщает РИА "Новости".

Зоя Федоровна Булгакова родилась 24 декабря 1914 года в Ново-Николаевском (Новосибирске). В 1932 году она закончила студию при новосибирском Театре юного зрителя.

1935 году Новосибирский ТЮЗ поставил свою первую сказку "Конек-Горбунок", в котором Pjz Булгакова сыграла роль Конька-Горбунка. Также она играла в постановках "Синяя птица" М. Метерлинка (1936), "Красная Шапочка" (1937), "Кот в сапогах" Л.Ф. Макарьева по Шарлю Перро (1938), "Снежная королева" (1939).

В 1945 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

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