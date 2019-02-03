В возрасте 35 лет умер российский рэпер Децл

Рэпер Кирилл Толмацкий, также известный как Децл (Le Truk), умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Об этом на своей странице в Facebook написал его отец Александр Толмацкий. Российский телеканал "Дождь" передает, что смерть Децла подтверждена его агентом Дмитрием Каприеловым.

Причиной смерти Кирилла стала остановка сердца, сказал его концертный директор Павел Беленец, говорится в сообщении РИА Новости. Эту информацию подтвердила Юлия, супруга Кирилла.

Известно, что Децл умер после концерта в одном из ночных клубов в Ижевске. Следственные органы Удмуртии начали проверку обстоятельств его смерти.

Кирилл Толмацкий (Децл). Краткая биография

Родился 22 июля 1983 года в Москве. Учился в Швейцарии, окончил в Москве British International School.

Первое выступление Децла состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве.

Дебютный альбом "Кто? ты", вышедший в 2000 году, разошёлся тиражом более миллиона копий (без учёта пиратских копий).

Второй альбом Децла "Уличный Боец" (2001) также стал очень успешным.

Спустя два года вышел третий альбом "aka Le Truk". Четвертый студийный альбом "MosVegas 2012" был выпущен в 2008-м.

Потом были альбом "Здесь и Сейчас" (2010) и трилогия "Дециллион" (2014-2016), а также мини-альбом "Favela Funk" (2016) и "Неважно, кто там у руля" (2018).

Считался одним из самых успешных молодых российских музыкантов.

Умер 3 февраля 2019 года.





