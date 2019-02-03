18+
3 февраля 2019 г.
последняя новость: 15:42
ИГ ? скорее жив, чем мертв
Лапид: объединяться или нет
На любимом курорте израильтян тесно
5 самых горячих модных трендов этой зимы
История - не инструмент воспитания
Лапид не готов быть вторым
Еврейская душа
Ганц стал конкурентом Лапида
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:11 Арестованы подозреваемые в стрельбе у турецкого кафе Антверпена
14:25 ДТП в Калужской области: перевернулся автобус с детьми – уточненные данные
13:45 Генерал ВВС Венесуэлы: 90% состава – на стороне Гуаидо
12:51 "Россия не помойка": акции протеста против мусорной реформы
11:53 В Индию в ручной клади пытались провезти месячного детеныша леопарда
11:22 Николас Мадуро предложил провести в Венесуэле досрочные парламентские выборы
10:25 В Калужской области перевернулся автобус с детьми, есть погибшие
06:53 В возрасте 35 лет умер российский рэпер Децл
06:00 В Индии сошел с рельсов сверхбыстрый поезд, есть жертвы
05:38 Последствия обрушения дамбы в Бразилии: более 120 погибших, почти 230 пропавших без вести
Загрузка...
В мире

В возрасте 35 лет умер российский рэпер Децл

время публикации: 06:53 | последнее обновление: 11:08 блог версия для печати фото
Кирилл Толмацкий (Децл)
В возрасте 35 лет умер российский рэпер Децл

Рэпер Кирилл Толмацкий, также известный как Децл (Le Truk), умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Об этом на своей странице в Facebook написал его отец Александр Толмацкий. Российский телеканал "Дождь" передает, что смерть Децла подтверждена его агентом Дмитрием Каприеловым.

Причиной смерти Кирилла стала остановка сердца, сказал его концертный директор Павел Беленец, говорится в сообщении РИА Новости. Эту информацию подтвердила Юлия, супруга Кирилла.

Известно, что Децл умер после концерта в одном из ночных клубов в Ижевске. Следственные органы Удмуртии начали проверку обстоятельств его смерти.

Кирилл Толмацкий (Децл). Краткая биография

Родился 22 июля 1983 года в Москве. Учился в Швейцарии, окончил в Москве British International School.

Первое выступление Децла состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве.

Дебютный альбом "Кто? ты", вышедший в 2000 году, разошёлся тиражом более миллиона копий (без учёта пиратских копий).

Второй альбом Децла "Уличный Боец" (2001) также стал очень успешным.

Спустя два года вышел третий альбом "aka Le Truk". Четвертый студийный альбом "MosVegas 2012" был выпущен в 2008-м.

Потом были альбом "Здесь и Сейчас" (2010) и трилогия "Дециллион" (2014-2016), а также мини-альбом "Favela Funk" (2016) и "Неважно, кто там у руля" (2018).

Считался одним из самых успешных молодых российских музыкантов.

Умер 3 февраля 2019 года.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 3 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019