Израиль и Судан договорились о начале процесса нормализации отношений

Во время визита в Уганду Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Судана, страны, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.

По окончании этой встречи Биньямин Нетаниягу написал в своем "твиттере", что было принято решение о начале процесса, который приведет к нормализации отношений между странами.

Ранее в суданских СМИ появилось сообщение о том, что президент страны с незапланированным визитом вылетел в Уганду, где находится глава правительства Израиля.

13-й канал израильского телевидения передал со ссылкой на свои источники в Иерусалиме, что Судан просил у Израиля посодействовать исключению Хартума из "черного списка" террористических организаций в США. И Нетаниягу поднял эту тему во время своей встречи в Вашингтоне с главой госдепартамента США Майком Помпео. Вчера, 2 февраля, Помпео позвонил суданскому лидеру и пригласил его приехать в Вашингтон на следующей неделе.

В пресс-службе главе правительства отмечают, что Нтаниягу считает, что Судан движется в новом и позитивном направлении, и эту точку зрения премьер-министр выразил госсекретарю США. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан хочет помочь своей стране пройти процесс модернизации, выведя ее из изоляции и поместив на карту мира.

Отметим, что в международных организациях Судан традиционно голосует за антиизраильские резолюции. Во время последнего, внеочередного заседания Лиги Арабских государств, Судан поддержал решение, отвергающее израильско-американскую "сделку века".

В понедельник, 3 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл с однодневным визитом в Уганду. Самолет главы правительства приземлился в Энтеббе около полудня по израильскому времени.

Главу правительства в этой поездке сопровождает его супруга Сара Нетаниягу.

Нетаниягу провел переговоры с президентом государства Йовери Мусевени и премьер-министром Рукаханой Ругундой. Пресс-служба главы правительства сообщала, что Нетаниягу также встретится с главами некоторых других государств региона, с которыми у Израиля нет официальных дипломатических отношений, однако страны эти не назывались.

Находясь в Энтеббе, Биньямин Нетаниягу пообещал, что очень скоро Израиль откроет свое посольство в Кампале, а также выразил надежду, что Уганда откроет диппредставительство в Иерусалиме.





