3 января 2017 г.
последняя новость: 15:08
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:04 Торговым представителем США станет чиновник из администрации Рейгана
14:17 Экс-премьер Австралии призывает лишить ПА денег и перенести посольство в Иерусалим
12:49 Трамп обвинил Китай в том, что тот не помогает США справиться с Пхеньяном
10:23 В результате бунта в бразильской тюрьме погибли не менее 56 заключенных
09:55 Четверо детей умерли в Техасе, отравившись ядовитыми испарениями
09:29 Названа причина взрыва Falcon-9 и назначена новая дата запуска
08:24 Пара из Техаса судится с Apple в связи с гибелью своей пятилетней дочери
07:46 Испанский суд признал бойкот Израиля незаконным
04:21 Анна Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году
22:22 Опубликовано фото исполнителя теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле
В мире

Экс-премьер Австралии призывает лишить ПА денег и перенести посольство в Иерусалим

время публикации: 14:17 | последнее обновление: 14:17 блог версия для печати фото
Тони Эббот

Тони Эббот, бывший глава правительства Австралии, призывает нынешнее руководство лишить палестинскую автономию 40 млн долларов ежегодной помощи и перенести посольство Израиля в Иерусалим – вслед за обещавшим это Дональдом Трампом.

Об этом Эббот пишет в своей статье, опубликованной в свежем номере еженедельника The Spectator.

"В ходе дискуссии с австралийскими законодателями глава палестинского правительства Рами Хамдалла утверждал, что его народ признает право Израиля на существование в защищенных и безопасных границах. Но в его слова трудно поверить: палестинское ТВ прославляет террористов-самоубийц, называет евреев "сыновьями свиней и обезьян, а Израиль – "сатанинским проектом", – говорится в этой статье.

"Конечно, следует заключить соглашение, в рамках которого евреи будут иметь в палестинском государстве те же права, которые имеют арабы в Израиле. Иное положение является апартеидом, несовместимым с израильскими принципами… И Австралия должна прекратить выплачивать палестинцами по 40 млн долларов ежегодно, пока те выдают пенсии террористам и их семьям. Еще один способ продемонстрировать безоговорочную поддержку Израиля, единственной либеральной и плюралистской демократии на Ближнем Востоке – присоединиться к решению администрации Трампа и перенести посольство в Иерусалим", – убежден политик.

Впрочем, глава МИД Австралии Джулия Бишоп уже раскритиковала позицию Эббота, заявив, что правительство не планирует перенос посольства, в отличие от администрации Трампа, назвавшего этот шаг "одним из главных приоритетов Белого дома.

Издание Fairfax Media сообщило о резкой реакции на слова экс-премьера Иззата Абдулхади, возглавляющего палестинскую дипломатическую миссию в этой стране, который назвал их "небоснованными, бесполезными и чреватыми серьезными последствиями для Австралии в виде осуждения и санкций со стороны мусульманских стран".

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 3 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017