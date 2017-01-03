Экс-премьер Австралии призывает лишить ПА денег и перенести посольство в Иерусалим

Тони Эббот, бывший глава правительства Австралии, призывает нынешнее руководство лишить палестинскую автономию 40 млн долларов ежегодной помощи и перенести посольство Израиля в Иерусалим – вслед за обещавшим это Дональдом Трампом.

Об этом Эббот пишет в своей статье, опубликованной в свежем номере еженедельника The Spectator.

"В ходе дискуссии с австралийскими законодателями глава палестинского правительства Рами Хамдалла утверждал, что его народ признает право Израиля на существование в защищенных и безопасных границах. Но в его слова трудно поверить: палестинское ТВ прославляет террористов-самоубийц, называет евреев "сыновьями свиней и обезьян, а Израиль – "сатанинским проектом", – говорится в этой статье.

"Конечно, следует заключить соглашение, в рамках которого евреи будут иметь в палестинском государстве те же права, которые имеют арабы в Израиле. Иное положение является апартеидом, несовместимым с израильскими принципами… И Австралия должна прекратить выплачивать палестинцами по 40 млн долларов ежегодно, пока те выдают пенсии террористам и их семьям. Еще один способ продемонстрировать безоговорочную поддержку Израиля, единственной либеральной и плюралистской демократии на Ближнем Востоке – присоединиться к решению администрации Трампа и перенести посольство в Иерусалим", – убежден политик.

Впрочем, глава МИД Австралии Джулия Бишоп уже раскритиковала позицию Эббота, заявив, что правительство не планирует перенос посольства, в отличие от администрации Трампа, назвавшего этот шаг "одним из главных приоритетов Белого дома.

Издание Fairfax Media сообщило о резкой реакции на слова экс-премьера Иззата Абдулхади, возглавляющего палестинскую дипломатическую миссию в этой стране, который назвал их "небоснованными, бесполезными и чреватыми серьезными последствиями для Австралии в виде осуждения и санкций со стороны мусульманских стран".