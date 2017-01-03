3 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:21 Анна Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году
22:22 Опубликовано фото исполнителя теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле
19:21 Обама назвал дату прощальной речи: она будет произнесена 10 января в Чикаго
18:51 Бунт в бразильской тюрьме: десятки трупов, охранники взяты в плен
18:03 Африканцы штурмуют границу Сеуты – испанского анклава в Марокко: множество пострадавших
16:50 Трамп отменит "множество решений" Обамы в первый же день своей каденции
16:15 Brexit: количество британских евреев, желающих стать гражданами Португалии, возросло в 80 раз
15:06 Экс-посол в ООН Джон Болтон требует наказать страны, выступившие против Израиля
13:29 Капитан сгоревшего парома Zahro Express первым покинул судно, бросив пассажиров
13:03 СМИ: Марин Ле Пен займет деньги на предвыборную кампанию у своего отца
В мире

Анна Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

время публикации: 04:21 | последнее обновление: 04:30 блог версия для печати фото
Анна Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

Кандидатура Анны Ахматовой была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные Шведской королевской академией наук в понедельник, 2 января.

Как сообщает ТАСС, имя великой русской поэтессы было предложено профессорами славянских языков Гетеборгского и Гарвардского университетов. 5 марта 1966 года Ахматова скончалась, поэтому на более поздней стадии обсуждений Нобелевский комитет ее кандидатуру не рассматривал.

Всего в обнародованном списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Сэмюэл Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда.

Лауреатам Нобелевской премии по литературе в 1966 году стали израильский писатель Шмуэль Йосеф (ШаЙ) Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс.

В 1965 году Анна Ахматова была впервые номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Тогда Нобелевский комитет обсуждал возможность поделить премию между ней и Михаилом Шолоховым, однако председатель комитета Андерс Эстерлунд выступил против этого предложения под тем предлогом, что у Ахматовой и Шолохова нет ничего общего, кроме русского языка. В итоге лауреатом стал Шолохов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 января 2016 г.
Протоколы Нобелевского комитета: Ахматова могла поделить "нобеля" с Шолоховым
// NEWSru.co.il // В мире // 7 января 2016 г.
В 1965-м "нобеля" по литературе, помимо Шолохова, могли получить Ахматова, Набоков или Агнон







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 3 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017