Анна Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

Кандидатура Анны Ахматовой была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные Шведской королевской академией наук в понедельник, 2 января.

Как сообщает ТАСС, имя великой русской поэтессы было предложено профессорами славянских языков Гетеборгского и Гарвардского университетов. 5 марта 1966 года Ахматова скончалась, поэтому на более поздней стадии обсуждений Нобелевский комитет ее кандидатуру не рассматривал.

Всего в обнародованном списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Сэмюэл Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда.

Лауреатам Нобелевской премии по литературе в 1966 году стали израильский писатель Шмуэль Йосеф (ШаЙ) Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс.

В 1965 году Анна Ахматова была впервые номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Тогда Нобелевский комитет обсуждал возможность поделить премию между ней и Михаилом Шолоховым, однако председатель комитета Андерс Эстерлунд выступил против этого предложения под тем предлогом, что у Ахматовой и Шолохова нет ничего общего, кроме русского языка. В итоге лауреатом стал Шолохов.