Пара из Техаса судится с Apple в связи с гибелью своей пятилетней дочери

Супруги из Техаса (США) подали в суд на корпорацию Apple, обвинив ее в том, что приложение FaceTime отвлекло водителя автомобиля, устроившего ДТП, в результате которого погибла их пятилетняя дочь, сообщает телекомпания ABC.

Джеймс и Беттани Модизетт обвиняют Apple в том, что корпорация не установила ограничение на использование приложения FaceTime на высокой скорости, а также не предупредила пользователей в опасностях использования приложения.

Трагедия произошла в районе Далласа, в рождественский вечер 2014 года, когда семья Модизеттов ехала по шоссе на своем автомобиле Toyota Camry. Пятилетняя Мория сидела в детском кресле на заднем сиденьи автомобиля, когда Модизетты были вынуждены сбросить скорость, поскольку в связи со скоплением полиции на дороге образовались пробки. Водитель, ехавший за ними, не затормозил, и его автомобиль на большой скорости врезался в машину Модизеттов. В результате столкновения отец семейства получил тяжелые травмы, а Мория скончалась.

Устроивший аварию водитель, Гаррет Уильхельм, был обвинен судом в непредумышленном убийстве, отсидел в тюрьме, а в августе 2016 года добился условно-досрочного освобождения.

23 декабря 2016 года семья Модизеттов подала иск на корпорацию Apple в Высший суд Калифорнии. Модизетты утверждают, что авария произошла в результате того, что Уильхельм разговаривал по приложению FaceTime на своем мобильном телефоне iPhone. Как утверждается в иске, полиция позже обнаружила на месте происшествия iPhone со все еще действующим приложением.





