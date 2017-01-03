В Конгресс США представлен проект резолюции, осуждающей Совбез ООН

На этой неделе в Палате представителей Конгресса США состоится голосование по резолюции, осуждающей антиизраильскую акцию Совбеза ООН. На этом заседании также планируется обсудить дополнительные меры поощрения правительства Израиля и его союзников в Вашингтоне.

Об этом пишет во вторник, 3 января, сайт газеты The Jerusalem Post.

Республиканцы намереваются в ближайшие три месяца принять меры в отношении ООН, продемонстрировавшей в очередной раз антиизраильскую направленность, а также в отношении Ирана, дестабилизирующего ситуацию на Ближнем Востоке.

Депутаты обеих палат американского парламента разрабатывают законопроект лишения ООН финансирования, однако, как сообщил источник издания в Конгрессе, говорить о конкретных шагах пока рано – следует дождаться вступления Трампа в должность и понять, в каком направлении он намерен действовать.

Впрочем, в лагере республиканцев преобладают сегодня оптимистичные прогнозы в отношении новой администрации – они полагают, что команда Трампа поддержит их проект. Демократы же, по сведениям источника, будут сопротивляться идее наказания ООН за антиизраильскую резолюцию.

Высокопоставленный источник в Конгрессе ожидает, что в течение ближайших недель будет представлен законопроект, налагающий санкции на компании, сотрудничающие с Тегераном – первый в серии антииранских уложений, своего рода пилотный проект, за которым последуют другие меры.

Предполагается, что будет также подготовлен билль, нацеленный на Корпус стражей иранской революции (КСИР), который обвиняют в поддержке президента Сирии Башара Асада. Готовится и проект, отменяющий сделку с Ираном по продаже Тегерану самолетов Boeing и Airbus – республиканцы утверждают, что эти воздушные суда могут использоваться в военных целях, наряду с гражданскими, и перевозить оружие союзникам Тегерана.

Все эти меры, как ожидается, поддержит глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу во время своего визита в Белый дом.