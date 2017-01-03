В Умани задержаны братья-израильтяне, разбившие статую Иисуса на кресте

Украинские правоохранительные органы установили личности злоумышленников, которые нанесли ущерб гипсовому распятию в городе Умань: ими являются братья из Израиля, 18 и 16 лет, против которых возбуждено уголовное дело по статье №161 УК ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам").

Третий подозреваемый пока не обнаружен, сообщает во вторник, 3 января, официальный сайт Национальной полиции Черкасской области Украины.

Согласно украинским законам, максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы сроком на восемь лет.

Как сообщалось ранее, накануне Нового года в Умани было совершено преступление на почве конфессиональной розни: разбита гипсовая статуя Иисуса, которая была установлена на деревянном кресте.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа, сформированная для расследования такого рода инцидентов, и руководство Главного управления местной полиции.

Напомним, что в ночь на 21 декабря неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову, на которой была вырезана свастика. О задержании виновных пресса пока не сообщала.