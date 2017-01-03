3 января 2017 г.
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Оппозиционер Гальперин вышел на Красную площадь: он хочет знать, где находится Дадин

время публикации: 17:40 | последнее обновление: 17:40 блог версия для печати фото
Оппозиционер Гальперин вышел на Красную площадь: он хочет знать, где находится Дадин

Российский оппозиционер Марк Гальперин, активист движения "Демократическая революция в России", выступающего за смену власти с помощью революции, организовал одиночный пикет на Красной площади, потребовав от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщить о местонахождении Ильдара Дадина – единственного в РФ осужденного по статье 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга или пикетирования").

Об этом сообщает во вторник, 3 января, сайт "Радио Свобода" .

Гальперин вышел на площадь перед Кремлевской стеной плакатом, на котором было написано: "Где Ильдар Дадин?" Этот же вопрос задали накануне ФСИН глава движения "За права человека" Лев Пономарев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Копия его заявления опубликована на странице депутата в социальной сети Facebook.

Сайт NEWSru.com отмечает, что на Гальперина, активного участника московских протестных акций, заведено уголовное дело по той же статье УК 212.1, по которой сидит Ильдар Дадин.

Напомним, что более месяца тому назад оппозиционный активист Ильдар Дадин был этапирован из колонии в Сегеже в неизвестном направлении, ФСИН отказывается сообщать, где он находится. Правозащитники считают, что есть основания опасаться за жизнь и здоровье заключенного после того, как он предал гласности информацию о преступлениях сотрудников ФСИН в колонии ИК-7.

Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить о местонахождении Дадина до 9 января, а 24 января Конституционный суд РФ будет рассматривать жалобу Дадина на статью, по которой он был осужден. Если адвокаты, не знающие о местонахождении подзащитного, не успеют получить у него необходимые подписи, представлять активиста в процессе будет некому.

После Нового года президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как ФСИН соблюдает закон об общественном контроле за обеспечением прав человека.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 декабря 2016 г.
Ильдара Дадина этапировали из ИК-7 в неизвестном направлении
// NEWSru.co.il // В мире // 1 декабря 2016 г.
Заключенный Ильдар Дадин проведет полгода в одиночной камере
// NEWSru.co.il // В мире // 28 ноября 2016 г.
Во ФСИН опровергли утверждения Ильдара Дадина о пытках
// NEWSru.co.il // В мире // 24 ноября 2016 г.
Соцсети пишут о самоубийстве Ильдара Дадина: его мать госпитализирована







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