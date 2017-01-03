Книга Адольфа Гитлера "Майн Кампф" стала в Германии бестселлером

Переизданная мюнхенским Институтом современной истории книга Адольфа Гитлера "Майн Кампф" стала хитом продаж в Германии в 2017 году.

По данным Der Tagesspiegel, в течение года было продано 85 тысяч экземпляров книги, первоначальный тираж которой составлял 4 тысячи экземпляров. В январе планируется в шестой раз допечатать тираж.

Директор Института современной истории Андреас Виршинг сообщил журналистам, что уже получено 70 запросов на перевод книги на другие языки. В ближайшее время в свет выйдет французская переработанная редакция книги.

Двухтомник "Майн Кампф" является результатом труда историков и исследователей. Он содержит 2.000 страниц, при том, что оригинальный текст, написанный Адольфом Гитлером, занимает лишь 780 страниц. Двухтомник весит около трех килограмм.

В Институте современной истории утверждают, что подготовленный ими двухтомник по своей сути является антигитлеровским.





