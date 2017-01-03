3 января 2017 г.
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В мире

Книга Адольфа Гитлера "Майн Кампф" стала в Германии бестселлером

время публикации: 19:06 | последнее обновление: 19:54 блог версия для печати фото
Переизданная мюнхенским Институтом современной истории книга Адольфа Гитлера "Майн Кампф" стала хитом продаж в Германии в 2017 году

Переизданная мюнхенским Институтом современной истории книга Адольфа Гитлера "Майн Кампф" стала хитом продаж в Германии в 2017 году.

По данным Der Tagesspiegel, в течение года было продано 85 тысяч экземпляров книги, первоначальный тираж которой составлял 4 тысячи экземпляров. В январе планируется в шестой раз допечатать тираж.

Директор Института современной истории Андреас Виршинг сообщил журналистам, что уже получено 70 запросов на перевод книги на другие языки. В ближайшее время в свет выйдет французская переработанная редакция книги.

Двухтомник "Майн Кампф" является результатом труда историков и исследователей. Он содержит 2.000 страниц, при том, что оригинальный текст, написанный Адольфом Гитлером, занимает лишь 780 страниц. Двухтомник весит около трех килограмм.

В Институте современной истории утверждают, что подготовленный ими двухтомник по своей сути является антигитлеровским.



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// NEWSru.co.il // В мире // 29 мая 2016 г.
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Принадлежащий самому Гитлеру экземпляр "Майн Кампф" продан с аукциона за $20.655
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"Майн Кампф" Гитлера будет переиздана с аннотациями







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