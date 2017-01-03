Жители Мошонок попросили переименовать их село к Новому году

Жители села Мошонки, расположенного в Мещевском районе Калужской области, перед Новым годом обратились к депутатам регионального Законодательного собрания с просьбой в честь праздника исполнить их давнее и горячее желание: переименовать населенный пункт, ранее носивший имя Александровское.

"Мы, жители села Мошонки, просим вас сделать нам подарок к новому, 2017-му, году и рассмотреть возможность возвращения исторического названия нашему населенному пункту, чтобы хоть один Новый год встретить по-человечески", – цитирует обращение селян издание Life.

Обитатели Мошонок жалуются, что соседи смеются над ними, и стесняются называть свое место жительства. Они рассказывают, что изначальное название сменили на Мошонки, происшедшее от слова "мошна" – кошелек, богатство, после того, как селяне выгодно продали престольную храмовую икону.

"Не нравятся нам Мошонки, мы хотим, чтобы было Александровское. Мы думаем, что паломники будут ездить к нам, недавно прошла тут литургия в честь Александра Невского. В метрических книгах, ведомостях XVIII-XIX веков село называлось Александровским, это документально подтверждено. Наш храм, возведенный в 1755 году, является памятником архитектуры" – утверждают жители деревни, население которой насчитывает сегодня 150 человек.

Калужское село и его окрестности с XVII века принадлежали князьям Урусовым. Храм в честь Александра Невского был построен в 1755 году на средства подполковника Александра Алексеевича Урусова на месте деревянного храма XV века с огромным бесстолповым куполом, напоминающим бастион Симонова монастыря в Москве.

После князей Урусовых селом владел герой Отечественной войны 1812 года Иван Сидорович Толмачев, бравший Париж. Он был судьей, а такжепредводителем местного дворянства, награжден орденом св. Анны. Построенная его стараниями в 1844 году колокольня в честь святителя Николая Чудотворца рухнула в октябре 1985 года.

В 1937 году, после закрытия храма и запрещения традиционного крестного хода, Мошонки пережили опустошительный пожар. Храм, который в советские годы был разграблен и превращен в зернохранилище, нуждается в восстановлении, напоминает сайт NEWSru.com.