Четверо детей умерли в Техасе, отравившись ядовитыми испарениями

В техасском городе Амарилло четверо детей умерли, отравившись ядовитыми испарениями, возникшими в результате смешивания средства для дезинсекции с обычной водой. Еще шесть человек находятся в больнице, сообщает FOX News.

Трагедия произошла, когда кто-то из обитателей дома на колесах в Техасе попытался смыть водой фосфид алюминия, рассыпанный под домом для уничтожения насекомых. В результате смешивания средства для дезинсекции с водой возник ядовитый газ фосфин, которым отравились все десять обитателей дома.

Один из детей умер на месте, еще трое - в больнице. Есть шесть человек, которые на момент появления газа находились в доме, госпитализированы.

Возраст и пол жертв пока не публикуется.

Известно, что службы спасения Амарилло прибыли на место происшествия по вызову человека, который пришел в гости к пострадавшей семье, и обнаружил всех в бессознательным состоянии.