3 января 2017 г.
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В мире

В результате бунта в бразильской тюрьме погибли не менее 56 заключенных

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
В бразильской тюрьме

Вспыхнувший в воскресенье, 1 января, бунт в тюрьме города Манаус, столице бразильского штата Амазонас, был подавлен только 17 часов спустя. В результате бунта были убиты не менее 56 заключенных, сообщает CNN.

Бунт был спровоцированного криминальными разборками между бандами наркоторговцев. Среди заложников, захваченных внутри тюрьмы, были 74 заключенных и неизвестное число надзирателей.

Власти не сообщают, скольким заключенным удалось совершить побег из тюрьмы.

Международные правозащитные организации регулярно критикуют пенитенциарную систему Бразилии, где тюрьмы переполнены, условия содержания тяжелые и подобные бунты не редкость.

Число жертв последнего тюремного бунта в Бразилии стало самым высоким с 1992 года, когда в результате подобных беспорядков в тюрьме Карандиру погибли 111 заключенных.

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// NEWSru.co.il // В мире // 2 января 2017 г.
Бунт в бразильской тюрьме: десятки трупов, охранники взяты в плен







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Вторник, 3 января 2017 г.
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