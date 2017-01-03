В результате бунта в бразильской тюрьме погибли не менее 56 заключенных

Вспыхнувший в воскресенье, 1 января, бунт в тюрьме города Манаус, столице бразильского штата Амазонас, был подавлен только 17 часов спустя. В результате бунта были убиты не менее 56 заключенных, сообщает CNN.

Бунт был спровоцированного криминальными разборками между бандами наркоторговцев. Среди заложников, захваченных внутри тюрьмы, были 74 заключенных и неизвестное число надзирателей.

Власти не сообщают, скольким заключенным удалось совершить побег из тюрьмы.

Международные правозащитные организации регулярно критикуют пенитенциарную систему Бразилии, где тюрьмы переполнены, условия содержания тяжелые и подобные бунты не редкость.

Число жертв последнего тюремного бунта в Бразилии стало самым высоким с 1992 года, когда в результате подобных беспорядков в тюрьме Карандиру погибли 111 заключенных.