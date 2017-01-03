3 января 2017 г.
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Торговым представителем США станет чиновник из администрации Рейгана

время публикации: 15:04 | последнее обновление: 15:04 блог версия для печати фото
Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост торгового представителя США экс-чиновнику из администрации Рональда Рейгана Роберту Лайтхайзеру

Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост торгового представителя США экс-чиновнику из администрации Рональда Рейгана Роберту Лайтхайзеру, который занимал пост заместителя торгового представителя, а сегодня работает юристом по вопросам торговли.

Об этом пишет во вторник, 3 января, сайт телеканала NBC News.

Торговое представительство США при исполнительном офисе президента США является правительственным агентством в ранге министерства, занимается разработкой торгового законодательства, составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений, координацией внешнеторговой политики.

Институт торгового представителя при президенте США был учрежден в 1962 году. Штаб-квартира ведомства расположена в Вашингтоне, дополнительные офисы находятся в Женеве и Брюсселе, напоминает информационное агентство РИА Новости.

Эта структура проводит переговоры по таким важным сделкам как Транстихоокеанское торговое партнерство (TPP), Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) с Евросоюзом, против которых резко возражает новоизбранный президента США.

Лайтхайзер разделяет позиции Трампа по Мексике и Китаю и требует ужесточения политики в отношении этих стран, настаивая на увеличении тарифов на импорт.

К настоящему моменту в новой администрации Белого дома остаются три незанятых вакансии: главы департамента по делам ветеранов, министра сельского хозяйства и директора Национальной разведки.

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Вторник, 3 января 2017 г.
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