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В мире

Испанский суд признал бойкот Израиля незаконным

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 07:46 блог версия для печати фото
Испанский суд признал бойкот Израиля незаконным

Суд испанского города Сантьяго де Компостела признал незаконным бойкот Израиля, объявленный год назад муниципальным советом города.

Решение муниципального совета было опротестовано президентом произраильской организации ACOM Анхелем Масом, сообщает Jerusalem Post.

Напомним, что в ноябре 2015 года муниципальный совет столицы провинции Галисия объявил город "территорией, свободной от израильского апартеида", наложил запрет на любое муниципальное сотрудничество с Израилем и гарантировал поддержку мероприятиям антиизраильского движения BDS.

Суд отклонил позицию адвокатов муниципального совета, согласно которой данное решение было лишь политической декларацией, и подчеркнул, что принятие подобных резолюций не входит в компетенцию муниципальных органов.

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