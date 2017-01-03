3 января 2017 г.
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В мире

Трамп обвинил Китай в том, что тот не помогает США справиться с Пхеньяном

время публикации: 12:49 | последнее обновление: 12:49 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп сделал несколько записей, касающихся Северной Кореи и Китая, на своей странице в социальной сети Twitter, что отмечают во вторник, 3 января, зарубежные СМИ и, в частности, новостное агентство Reuters.

Трамп раскритиковал правительство КНР, заявив, что китайцы извлекают выгоду из экономического сотрудничества с Америкой, но не помогают в нейтрализации ядерной угрозы, исходящей из этой страны.

"Китай получает огромные деньги из США в рамках односторонней торговли, но не помогает с Северной Кореей. Мило!" – говорится в одном из "твитов" Трампа.

Впрочем, новый глава Белого дома также утверждает, что КНДР не удастся создать ядерное оружие, способное нанести ущерб США: "Этого не произойдет!" – заявил он со страниц своего микроблога.

Впрочем, остается неясным, имел ли он в виду технические возможности КНДР или же способность Пентагона предотвратить такое развитие событий.

Отметим, что днем ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна готовится испытытать межконтинентальные баллистические ракеты, а ряд экспертов полагают, что через несколько лет Пхеньян сможет доставлять ядерные боеголовки на территорию США, пишет британская газета The Guardian.

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Вторник, 3 января 2017 г.
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