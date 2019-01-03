США не позволят минюсту Израиля допрашивать свидетелей по "делу 1000"

Администрация Белого дома запретила Израилю допрашивать двух высокопоставленных американских дипломатов – экс-госсекретаря США Джона Керри и бывшего посла Дана Шапиро – в рамках расследования подозрений в коррупции в отношении Биньямина Нетаниягу, так называемого "дела 1000".

Об этом сообщила в минувшую среду израильская газета "Гаарец".

Запрос был отправлен от имени министерства юстиции Израиля. Напомним, что "дело 1000" содержит обвинения в злоупотреблении доверием общества в адрес израильского лидера, который, согласно подозрениям, получал дорогостоящие подарки от мультимиллионера Арнона Мильчена и других бизнесменов – в обмен на продвижение их интересов.

В феврале текущего года полиция Израиля, по результатам проведенного ею расследования, рекомендовала предъявить Нетаниягу обвинение в двух случаях коррупции. В частности сообщается, что в 2014 году Нетаниягу обратился к послу США в Израиле Дану Шапиро с просьбой помочь Мильчену получить визу. Он также трижды звонил Керри и беседовал с ним на ту же тему.

Неназванный источник в израильских правоохранительных органах утверждал в интервью "Гаарец", что попытки пересмотреть решение Белого дома и добиться допроса Керри и Шапиро предприниматься не будут.

Напомним, что Арнон Мильчен, голливудский продюсер израильского происхождения, принимавший участие в создании ряда культовых фильмов – таких, как "Адвокат дьявола", "Бойцовский клуб", "Красотка" и др. – в течение долгого времени являлся тайным агентом израильской разведки, закупавшим оборудование для ядерного реактора.

Мильчен, уроженец города Реховот, был близким другом нескольких израильских премьеров, а также президентов США и голливудских звезд. На протяжении долгих лет он отрицал свою связь с израильской разведкой. Одним из источников информации, положенной в основу биографического романа Меира Дорона и Йосефа Гельмана под названием "Секретно: жизнь Арнона Мильчена, тайного агента, ставшего голливудским магнатом", стал покойный ныне президент Израиля Шимон Перес, также являвшийся другом Мильчена.

В настоящее время Мильчен возглавляет кинокомпанию New Regency – продюсировавшую 120 голливудских фильмов, в создании которых принимали участие Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе, Роман Поланский, Оливер Стоун, Рассел Кроу и Бен Аффлек.

Работу агента Мильчен выполнял под прикрытием собственной фирмы "Братья Мильчен", представлявшей зарубежную химическую компанию в Израиле с момента провозглашения еврейского государства. На пике этой карьеры он работал с 30 компаниями из 17 стран и заключал сделки стоимостью в сотни миллионов долларов, и продвигал режим апартеида в ЮАР в обмен на помощь Израилю в приобретении урана.





