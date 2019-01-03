18+
3 января 2019 г.
последняя новость: 14:58
Цвет 2019 года ? «живой коралл»
Министерство обороны переписывает историю
Парламентские небожители
Трамп: Иран может делать в Сирии, все что хочет
Терактов стало меньше
О перспективах маме-лошн
Иллюзия новизны
Посольство Бразилии - в Иерусалим
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:52 Американские города отказываются от Женского марша – из-зи антисемитизма
14:30 Рим: беглый северокорейский посол не просил убежища в Италии
13:27 США не позволят минюсту Израиля допрашивать свидетелей по "делу 1000"
10:36 Посол КНДР в Италии совершил побег вместе с семьей
09:59 Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Дании выросло до восьми
07:39 Китайцы первыми в истории осуществили мягкую посадку станции и лунохода на обратной стороне Луны
05:31 Трамп: Сирия для США давно потеряна, "там только песок и смерть"
05:14 Взрыв в Магнитогорске: найдены тела 38 погибших
20:59 Дональд Трамп сообщил, что получил "великолепное письмо" от Ким Чен Ына
20:43 Умер известный музыкант Крис Кельми
В мире

США не позволят минюсту Израиля допрашивать свидетелей по "делу 1000"

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:44 блог версия для печати фото
Дан Шапиро
Джон Керри
Биньямин Нетаниягу

Администрация Белого дома запретила Израилю допрашивать двух высокопоставленных американских дипломатов – экс-госсекретаря США Джона Керри и бывшего посла Дана Шапиро – в рамках расследования подозрений в коррупции в отношении Биньямина Нетаниягу, так называемого "дела 1000".

Об этом сообщила в минувшую среду израильская газета "Гаарец".

Запрос был отправлен от имени министерства юстиции Израиля. Напомним, что "дело 1000" содержит обвинения в злоупотреблении доверием общества в адрес израильского лидера, который, согласно подозрениям, получал дорогостоящие подарки от мультимиллионера Арнона Мильчена и других бизнесменов – в обмен на продвижение их интересов.

В феврале текущего года полиция Израиля, по результатам проведенного ею расследования, рекомендовала предъявить Нетаниягу обвинение в двух случаях коррупции. В частности сообщается, что в 2014 году Нетаниягу обратился к послу США в Израиле Дану Шапиро с просьбой помочь Мильчену получить визу. Он также трижды звонил Керри и беседовал с ним на ту же тему.

Неназванный источник в израильских правоохранительных органах утверждал в интервью "Гаарец", что попытки пересмотреть решение Белого дома и добиться допроса Керри и Шапиро предприниматься не будут.

Напомним, что Арнон Мильчен, голливудский продюсер израильского происхождения, принимавший участие в создании ряда культовых фильмов – таких, как "Адвокат дьявола", "Бойцовский клуб", "Красотка" и др. – в течение долгого времени являлся тайным агентом израильской разведки, закупавшим оборудование для ядерного реактора.

Мильчен, уроженец города Реховот, был близким другом нескольких израильских премьеров, а также президентов США и голливудских звезд. На протяжении долгих лет он отрицал свою связь с израильской разведкой. Одним из источников информации, положенной в основу биографического романа Меира Дорона и Йосефа Гельмана под названием "Секретно: жизнь Арнона Мильчена, тайного агента, ставшего голливудским магнатом", стал покойный ныне президент Израиля Шимон Перес, также являвшийся другом Мильчена.

В настоящее время Мильчен возглавляет кинокомпанию New Regency – продюсировавшую 120 голливудских фильмов, в создании которых принимали участие Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе, Роман Поланский, Оливер Стоун, Рассел Кроу и Бен Аффлек.

Работу агента Мильчен выполнял под прикрытием собственной фирмы "Братья Мильчен", представлявшей зарубежную химическую компанию в Израиле с момента провозглашения еврейского государства. На пике этой карьеры он работал с 30 компаниями из 17 стран и заключал сделки стоимостью в сотни миллионов долларов, и продвигал режим апартеида в ЮАР в обмен на помощь Израилю в приобретении урана.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2019 г.
СМИ: Мандельблит опубликует решение делам Нетаниягу до конца февраля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 октября 2018 г.
Нетаниягу взвешивает возможность уклониться от суда в случае подачи обвинения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 октября 2018 г.
Нетаниягу допрашивают в 12-й раз по делам 1000 и 2000
// NEWSru.co.il // Досуг // 26 ноября 2013 г.
Голливудский магнат Арнон Мильчан: "Я горд тем, что торговал оружием ради Израиля"





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 января 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019