СМИ: президент Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщают польское издание Gazeta Wyborcza и российское агентство РИА Новости.

Дуда, как и Путин, был в числе приглашенных на мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, организованного "Яд Вашем" в Иерусалиме, которые пройдут 22-23 января.

Предварительно Дуда принял приглашение, однако после резких антипольских заявлений Путина решил воздержаться от визита в Израиль, пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники.

Официально об отмене визита Анджея Дуды в Израиль пока не сообщалось.

Напомним, 24 декабря, выступая в Национальном центре управления обороной в Москве на расширенной коллегии министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин упомянул о том, что Европарламент "чуть ли не на одну доску ставит гитлеровскую Германию и Советский Союз", возлагая ответственность на власти СССР за начало Второй мировой войны. Далее Путин подробно изложил свою версию истории начала Второй мировой войны, возлагая ответственность за успехи нацистской Германии на страны Европы. Путин заявил, что его особенно задело то, "как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос". "Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год – выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание, на уничтожение. На что посол в Польше ему ответил, а потом записал это в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши, господину Беку (Юзеф Липски, посол Польши в Германии, Юзеф Бек, министр иностранных дел Польши в 1932-1939 годах – прим.ред.). "Когда я это услышал, – сказал он и пишет, – я ему ответил – фюреру, Гитлеру – если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве. И пишет он своему патрону, министру иностранных дел, видимо в расчете на поощрение", – произнес российский президент.

27 декабря российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызывали в МИД Польши после этих высказываний Путина. Андреев сообщил, что беседа была "жесткая, но вполне корректная". "Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", – заявил после визита в польский МИД Сергей Андреев.





