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В мире

ДТП в Баварии: десятки пострадавших, 17 пропавших без вести

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:48 блог версия для печати фото
ДТП в Баварии: десятки пострадавших, 17 пропавших без вести

В Баварии туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате вызванного столкновением пожара пострадал как минимум 31 человек. Судьба еще 17 пассажиров пока неизвестна. Спасатели предполагают, что не все люди успели выбраться из горящего автобуса.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что в автобусе находились 46 пассажиров и два водителя.

Шоссе А9, на котором произошла авария, перекрыто. На месте работают спасательные службы. В операции по тушению пожара принимает участие несколько вертолетов.

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