Китай назвал присутствие американского корабля в Южно-Китайском море "серьезной провокацией"

В Пекине резко отреагировали на присутствие корабля Stethem американского ВМФ в спорных водах Южно-Китайского моря, назвав этот шаг "серьезной политической и военной провокацией", сообщает BBC.

Инцидент произошел незадолго до запланированного телефонного разговора лидеров двух государств. В заявлении Белого дома, опубликованном после беседы, не упоминается обсуждение последнего конфликта, и говорится только о том, что лидеры в очередной раз заверили друг друга в своем стремлении к ядерному разоружению Корейского полуострова.

Сообщается, что военный корабль USS Stethem подошел на расстояние в 12 морских миль к берегам острова Тритон.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно заявлял, что созданием Китаем искусственных островов в спорных водах Южно-Китайского моря является недопустимым.

Летом 2016 года трибунал в Гааге постановил, что Китай "не имеет юридических оснований" для владения частью акватории Южно-Китайского моря, на которую претендует в рамках "исторического права". Пекин не признал решение суда.