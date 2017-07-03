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В мире

Стрельба около мечети во Франции, не менее восьми пострадавших

время публикации: 05:53 | последнее обновление: 06:13 блог версия для печати фото
Стрельба около мечети во Франции, не менее восьми пострадавших

В ночь на понедельник, 3 июля, около мечети во французской коммуне Авиньон было совершено вооруженное нападение на группу мусульман, передает сайт La Provence.

Двое нападавших, вооруженных ружьем и пистолетом, подъехали к мечети на автомобиле и открыли огонь по людям, сообщает РИА Новости.

В результате нападения пострадали не менее восьми человек, в их числе семилетний ребенок.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. Ведется их розыск.

В полиции не рассматривают случившееся как теракт. Предполагается, что причиной атаки мог быть конфликт между группами молодых людей.



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