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Освобожден житель Жироны, похищенный преступниками и проведший в плену 11 дней

время публикации: 18:08 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати фото
Освобожден житель Жироны, похищенный преступниками и проведший в плену 11 дней

Испанская полиция провела спецрейд, в ходе которого освободила человека, который был похищен злоумышленниками и находился в плену 11 дней – за несколько минут до предполагаемого времени выплаты выкупа в размере 1,5 млн евро.

Об этом пишет в понедельник, 3 июля, новостное агентство Reuters.

Видеоролик, запечатлевший эту операцию, был опубликован в понедельник. На нем видно, как полицейские, вооруженные огнестрельным оружием, взламывают дверь и сообщают связанной жертве, что он свободен.

По подозрению в причастности к этому преступлению арестованы четверо человек. Аресты были проведены в городах Касарубиос дель Монте, провинция Толедо, и в Мадриде.

Пострадавший был похищен бандой преступников из его дома, расположенного в городе Жирона, провинция Каталония, в июне этого года. Вслед за этим его жене позвонили и потребовали выкуп – полтора миллиона евро.

Бандиты были арестованы на автостоянке, куда они прибыли за деньгами. Ранее эта банда орудовала в странах Восточной Европы, их главарем является гражданин Румынии, который изучал в Мадриде медицину и работал в местной больнице. Именно там он похитил наркотики, которыми затем напичкали жертву.

Пострадавший, имя которого пресса не приводит – уроженец Сербии, имеющий гражданство Нидерландов. В настоящее время он находится в больнице.

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