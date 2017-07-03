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В мире

В Индонезии разбился спасательный вертолет, погибли восемь человек

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:07 блог версия для печати фото
Вертолет участвовал в спасательной операции по поиску людей, которые могли пострадать в результате извержения вулкана

В воскресенье, 2 июля, в индонезийской провинции Центральная Ява разбился вертолет.

Как отмечает ТАСС, первоначально агентство "Синьхуа" сообщало о двух погибших и возможных выживших. Но по сведениям агентства Associated Press жертвами этой авиакатастрофы стали восемь человек.

По данным AP, вертолет участвовал в спасательной операции по поиску людей, которые могли пострадать в результате извержения вулкана, и столкнулся со скалой неподалеку от вулканического плато Диенг.

Извержение вулкана в провинции Центральная Ява произошло 2 июля. Как передавало агентство "Синьхуа" со ссылкой на главу Национального центра вулканологии, во время извержения в районе 15 метров от одного из кратеров находились туристы, 10 из них пострадали.

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