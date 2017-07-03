Кремль очертил круг тем, которые могут обсуждать Путин и Трамп на саммите в Гамбурге

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в кулуарах саммита G20, который состоится в этом месяце Гамбурге, намерены обсудить международный терроризм, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Об этом сообщает в понедельник, 3 июля, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины", – отметил Ушаков, назвав обсуждение этих тем "вполне логичным".

"Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь" – приводит издание слова российского чиновника.

Ушаков также подчеркнул, что есть ряд других вопросов, которые Москва готова обсуждать – ситуация в регионе, контроль над вооружениями и стратегическая стабильность. По его словам, Россия и США, крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за стабильность в мире.