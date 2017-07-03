В Баку на очередном суде по "делу Лапшина" были заслушаны показания свидетелей

В понедельник, 3 июля, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялись очередные слушания по делу блогера Александра Лапшина, гражданина Израиля и России, который обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушении территориальной целостности Азербайджана.

На процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова показания дали два свидетеля. Из-за неявки трех других свидетелей заседание было перенесено на 6 июля, сообщает азербайджанское агентство Trend.

Первое заседание по существу этого дела состоялось 30 июня. Агентство "Интерфакс" тогда сообщало, что Лапшин не признал своей вины и заявил, что все его визиты в Нагорный Карабах носили исключительно туристический характер. "Я не признаю себя виновным. Я совершал туристические поездки. Более подробную информацию о карабахском конфликте я получил из материалов обвинительного акта", – сказал обвиняемый, заявивший, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. "В своем блоге я делился только туристическими впечатлениями, и это не были политические публикации. Я был в Карабахе два раза и не имел никаких контактов с местными должностными лицами", – подчеркнул Лапшин.

Судебный процесс по делу Лапшина был начат 22 июня. Тогда был представлен состав суда и зачитан текст обвинительного заключения.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.