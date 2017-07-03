Опрос: 65% евреев Латинской Америки боятся стать жертвой теракта

Результаты опроса, проведенного на прошлой неделе Латиноамериканским Еврейским Конгрессом, региональной ветвью Всемирного Еврейского Конгресса, при посредстве консультационной компании Poliarquia Consultores, свидетельствуют о том, что 65% евреев, проживающих в странах Южной Америки, опасаются стать жертвой теракта.

В ходе данного исследования были опрошены 322 еврейских лидера из 14 стран Латинской Америки, пишет в понедельник, 3 июля, сайт газеты The Jerusalem Post.

В статье отмечается, что среди лидеров еврейских общин Латинской Америки эта цифра возрастает до 90%, а также тот факт, что Аргентина уже пережила две террористические акции, в результате которых погибли множество евреев: нападение на израильское консульство в Буэнос-Айресе в 1992 году, унесшее жизнь 29 человек, и теракт в Еврейском центре этого же города (AMIA), когда погибли 84 человека и были ранены более 300.

Еврейские лидеры полагают, что их общины являются одной из наиболее приоритетных целей террористов, но в то же время считают, что в их странах евреи могут не скрывать свою национальность и религиозную принадлежность.

Мнения евреев Латинской Америки относительно позиции нынешнего президента США по Израилю разделились: 40% полагают, что Трамп поможет укрепить безопасность еврейского государства, и 40% – что он препятствует мирному процессу на Ближнем Востоке и наносит тем самым вред Израилю.

82% лидеров еврейских общин Латинской Америки верят, что реализация принципа "два государства для двух народов" положит конец террористической деятельности исламистов.