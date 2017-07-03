Арестован националист, планировавший убийство Макрона в День взятия Бастилии

Французская полиция арестовала 23-летнего безработного жителя парижского пригорода Аржантей, которому предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства президента Франции Эмманюэля Макрона. Это преступление злоумышленник планировал совершить 14 июля, на военном параде в День взятия Бастилии – в присутствии президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет в понедельник, 3 июля, ведущая британская газета The Telegraph.

При аресте подозреваемый угрожал полицейским кухонным ножом, в его автомобиле были обнаружены при обыске еще три, а в компьютере – ссылки на сайты, где описывались такого рода преступления.

Парижская прокуратура описывает задержанного как человека "психически нестабильного, но способного отвечать за свои поступки".

В обвинительном заключении, предъявленном в минувшую субботу, задержанному инкриминируется "индивидуальная террористическая деятельность", а также указывается, что его преступный план был не до конца проработан.

Радиостанция RMC отмечает, что злоумышленник по своим политическим предпочтениями является националистом и сторонником ультраправого лагеря. Он призывал нападать на арабов, евреев и гомосексуалистов, а убийство Макрона планировалось подать как "политический манифест".

Обвиняемый имеет криминальное прошлое: в минувшем году он был приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой на 18 месяцев – за разжигание расовой ненависти, поддержку терроризма и выражение восхищения "норвежским стрелком" Андерсом Брейвиком, убившим 77 человек