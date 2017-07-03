Умер знаменитый итальянский актер, режиссер и писатель Паоло Вилладжо

В понедельник, 3 июля, на 85-м году жизни умер знаменитый итальянский актер и режиссер Паоло Вилладжо.

Известно, что Вилладжо скончался через несколько дней после госпитализации. Точная причина смерти не называется.

Паоло Вилладжо родился в Генуе 30 или 31 декабря 1932 года. Артистическую карьеру начал поздно, в 35-летнем возрасте, в одном из римских кабаре. Потом работал на телевидении.

Увлекся написанием коротких рассказов, главным героем которых стал бухгалтер Уго Фантоцци. Эти рассказы принесли Паоло международную известность. По ним был снят фильм "Фантоцци", главную роль в котором сыграл сам Вилладжо.

В общей сложности Паоло Вилладжо сыграл почти в 100 кинокартинах и сериалах. Был автором сценария десяти фильмов о Фантоцци и режиссером одного из них. Он также участвовал в нескольких театральных постановках.