3 июля 2017 г.
последняя новость: 13:01
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:59 Китай назвал присутствие американского корабля в Южно-Китайском море "серьезной провокацией"
11:22 Беспилотник вызвал сбои в расписании аэропорта Gatwick
10:44 ДТП в Баварии: десятки пострадавших, 17 пропавших без вести
10:44 Умер знаменитый итальянский актер, режиссер и писатель Паоло Вилладжо
09:45 В Нью-Джерси осквернили мемориал жертвам Холокоста
06:07 В Индонезии разбился спасательный вертолет, погибли восемь человек
05:53 Стрельба около мечети во Франции, не менее восьми пострадавших
19:31 CNN – Трампу: "Мы делаем свою работу, а президенту пора заняться своей"
18:59 Бундестаг ужесточил закон о призывах к ненависти в соцсетях: удалять в течение суток
17:59 Скандал в США: Дональд Трамп "избивает" логотип CNN
В мире

Умер знаменитый итальянский актер, режиссер и писатель Паоло Вилладжо

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:46 блог версия для печати фото
Паоло Вилладжо
Паоло Вилладжо
Паоло Вилладжо
ВСЕ ФОТО

В понедельник, 3 июля, на 85-м году жизни умер знаменитый итальянский актер и режиссер Паоло Вилладжо.

Известно, что Вилладжо скончался через несколько дней после госпитализации. Точная причина смерти не называется.

Паоло Вилладжо родился в Генуе 30 или 31 декабря 1932 года. Артистическую карьеру начал поздно, в 35-летнем возрасте, в одном из римских кабаре. Потом работал на телевидении.

Увлекся написанием коротких рассказов, главным героем которых стал бухгалтер Уго Фантоцци. Эти рассказы принесли Паоло международную известность. По ним был снят фильм "Фантоцци", главную роль в котором сыграл сам Вилладжо.

В общей сложности Паоло Вилладжо сыграл почти в 100 кинокартинах и сериалах. Был автором сценария десяти фильмов о Фантоцци и режиссером одного из них. Он также участвовал в нескольких театральных постановках.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июня 2017 г.
Умер известный шведский актер Микаэль Нюквист, игравший в детективной трилогии "Миллениум"
// NEWSru.co.il // В мире // 15 июня 2017 г.
Умер актер Алексей Баталов
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июня 2017 г.
Умер актер Адам Уэст, звезда сериала "Бэтмен"
// NEWSru.co.il // В мире // 23 мая 2017 г.
Умер Роджер Мур – исполнитель роли Джеймса Бонда







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 3 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017