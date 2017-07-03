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В мире

В бельгийском регионе Фландрия принят закон, запрещающий "шхиту"

время публикации: 13:22 | последнее обновление: 13:22 блог версия для печати

Парламент бельгийского региона Фландрия единогласно утвердил законопроект, запрещающий ритуальный забой скота, практикуемый религиозными евреями и мусульманами. Этот закон вступит в силу в 2019 году.

Об этом пишет в понедельник, 3 июля, агентство еврейских новостей JTA.

Издание напоминает, что в мае этого года аналогичный закон был принят парламентом другого бельгийского региона – Валлонии, расположенной на юге страны, где проживают всего несколько сотен евреев. Валлонцы начнут исполнять его в сентябре 2019 года.

Напомним, что ритуальный забой скота, называемый на иврите "шхита", требует, чтобы животные находились в сознании, когда из них выпускают кровь. Защитники прав животных называют этот метод негуманным, а сторонники "шхиты" утверждают, что механизированный метод забоя, применяемый на скотобойнях, еще более жесток.

Отметим, что еврейская община Бельгии насчитывает сегодня 40.000 человек, половина из которых проживает во Фландрии, а другая – в брюссельском регионе. Кошерные скотобойни Антверпена, столицы Фландрии, поставляют кошерное мясо множеству еврейских о бщин Европы.

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Понедельник, 3 июля 2017 г.
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