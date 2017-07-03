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Объединенная Церковь Христа осудила Израиль за "пытки палестинских детей" в тюрьмах

время публикации: 15:42 | последнее обновление: 15:42 блог версия для печати

В ночь на понедельник, 3 июля, делегаты 31 генерального синода Объединенной Церкви Христа (UCC) подавляющим большинством голосов одобрили резолюцию, осуждающую Израиля за жестокое отношение к палестинским детям, проживающим на Западном берегу Иордана, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа.

За этот документ , призывающий Израиль "полностью запретить пытки и дурное отношение к заключенным детям", проголосовали 79% делегатов UCC, 13% были против и 9% воздержались. Собрание проходило в городе Балтимор, административном центре штата Мэриленд.

Клерикалы также призвали США прекратить оказание военной помощи еврейскому государству, которое, по мнению UCC, нарушает права человека и виновно в бедственном положении палестинских детей в Израиле и Палестинской автономии.

Агентство еврейских новостей JTA напоминает, что двумя годами ранее UCC проголосовала за отказ от сотрудничества с компаниями, получающими доходы от предприятий, расположенных за так называемой "зеленой чертой".

В этой резолюции также перечислены пытки, которым подвергаются "палестинские дети" в израильских тюрьмах: обыски, связывание рук, повязки на глазах, физическое насилие, словесные оскорбления, унижения, изоляция и допросы в отсутствии адвоката и родителей.

На официальном сайте Объединенной Церкви Христа говорится, что к этой конфессии относятся более 5.000 церквей и около миллиона прихожан на территории США.

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