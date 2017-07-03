В Нью-Джерси осквернили мемориал жертвам Холокоста

В синагоге города Лайквуд (Нью-Джерси, США) неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста антисемитскими лозунгами, сообщает Второй канал ИТВ.

Вандалов разыскивает полиция. Городские власти предлагают вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию о нарушителях.

Акт вандализма в местной синагоге был совершен после того, как полиция задержала семь пар из еврейской общины города, в том числе раввина и его жену, по подозрению в фальсификации налоговых документов с целью получения дотаций на два миллиона долларов.

Подозреваемые были вскоре освобождены за недостатком улик.

Сообщается, что это не первый антисемитский инцидент в Лайквуде за последний период. Недавно члены еврейской общины города обнаружили на своих автомобилях антисемитские листовки.

Пока неизвестно, стоят ли за инцидентами одни и те же люди.