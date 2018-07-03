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В мире

"Король гангстеров" Радуан Фаид скрывался в Израиле под видом "хареди"

время публикации: 16:18 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати фото
"Король гангстеров" Радуан Фаид скрывался в Израиле под видом "хареди"
Самый знаменитый преступник Франции бежал из тюрьмы на вертолете
Радуан Фаид

Радуан Фаид, один из наиболее известных криминальных авторитетов Франции, совершивший дерзкий побег из тюрьмы на вертолете, в конце 90-х годов жил в Израиле, пишет газета "Исраэль а-Йом".

В 2011 году, уже имея за плечами один побег из тюрьмы с захватом в заложники четырех охранников и несколько дерзких ограблений машин инкассаторов, Радуан Фаид выпустил автобиографию, в которой рассказывал, как совершил свое первое преступление: в шесть лет, "угнав" из супермаркета тележку со сладостями.

В конце 90-х, когда его разыскивала французская полиция, он сбежал сначала в Швейцарию, а оттуда - в Израиль, где познакомился с местными криминальными авторитетами и по их рекомендации обучался у бывших солдат ЦАХАЛ рукопашному бою и использованию взрывчатки.

При этом французские СМИ писали, что Радуан Фаид намеревался пройти гиюр, чтобы остаться в Израиле. После того, как полиция Франции обратилась в Интерпол, он стал маскироваться под ультраортодокса.

45-летний Фаид совершил 1 июля самый дерзкий побег в истории Франции, покинув место заключения на вертолете, приземлившемся во дворе тюрьмы, расположенной в департаменте Сена и Марна, регион Иль-де-Франс. В вертолете находились трое вооруженных боевиков в форме полицейских. Вертолет, угнанный с летных курсов, позднее был найден в 60-ти километрах от тюрьмы.

В настоящее время Фаида разыскивают по всей стране около 2.900 полицейских.

В 2018 году Фаид был приговорен к лишению свободы сроком в 25 лет – за серию вооруженных грабежей и убийство полицейского.



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// NEWSru.co.il // В мире // 1 июля 2018 г.
Самый знаменитый преступник Франции бежал из тюрьмы на вертолете







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