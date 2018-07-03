"Король гангстеров" Радуан Фаид скрывался в Израиле под видом "хареди"

Радуан Фаид, один из наиболее известных криминальных авторитетов Франции, совершивший дерзкий побег из тюрьмы на вертолете, в конце 90-х годов жил в Израиле, пишет газета "Исраэль а-Йом".

В 2011 году, уже имея за плечами один побег из тюрьмы с захватом в заложники четырех охранников и несколько дерзких ограблений машин инкассаторов, Радуан Фаид выпустил автобиографию, в которой рассказывал, как совершил свое первое преступление: в шесть лет, "угнав" из супермаркета тележку со сладостями.

В конце 90-х, когда его разыскивала французская полиция, он сбежал сначала в Швейцарию, а оттуда - в Израиль, где познакомился с местными криминальными авторитетами и по их рекомендации обучался у бывших солдат ЦАХАЛ рукопашному бою и использованию взрывчатки.

При этом французские СМИ писали, что Радуан Фаид намеревался пройти гиюр, чтобы остаться в Израиле. После того, как полиция Франции обратилась в Интерпол, он стал маскироваться под ультраортодокса.

45-летний Фаид совершил 1 июля самый дерзкий побег в истории Франции, покинув место заключения на вертолете, приземлившемся во дворе тюрьмы, расположенной в департаменте Сена и Марна, регион Иль-де-Франс. В вертолете находились трое вооруженных боевиков в форме полицейских. Вертолет, угнанный с летных курсов, позднее был найден в 60-ти километрах от тюрьмы.

В настоящее время Фаида разыскивают по всей стране около 2.900 полицейских.

В 2018 году Фаид был приговорен к лишению свободы сроком в 25 лет – за серию вооруженных грабежей и убийство полицейского.





