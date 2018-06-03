Башар Асад объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном

Северокорейская газета "Нодон синмун" сообщает, что президент Сирии Башар Асад выразил намерение совершить официальный визит в КНДР и провести встречу с лидером страны Ким Чен Ыном.

Как сказано в сообщении, цитируемом агентством ТАСС, соответствующее заявление Асад сделал во время состоявшейся 30 мая церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии. "Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном", – приводит "Нодон синмун" слова Асада.

Президент Сирии дал высокую оценку деятельности Ким Чен Ына, отметив, что Дамаск поддерживает политический курс Пхеньяна.

Заявление Асада прозвучало на фоне подготовки встреч Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

"Ядерное сотрудничество" Сирии и КНДР в прошлом

В 2004-2007 годах, когда президентом Сирии уже был Башар Асад, Дамаск и Пхеньян пытались построить ядерный реактор на сирийской территории, в районе Аль-Кибар (провинция Дир аз-Зур). Лидером КНДР тогда был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына. Реактор был уничтожен израильскими ВВС.

21 марта 2018 года в Израиле было снято ограничение на распространение информации об уничтожении ЦАХАЛом в 2007 году ядерного реактора в Сирии, строившегося при активном участии северокорейских специалистов. Ранее эта информация публиковалась только со ссылкой на зарубежные СМИ. В ночь на 6 сентября 2007 года израильские самолеты атаковали объект в районе Дир аз-Зура, в 450 км к северу от Дамаска, и уничтожили его. Для проведения операции были задействованы боевые самолеты F-16 и F-15. Разведывательная подготовка к этой операции началась еще в конце 2004 года.

24 апреля 2008 года Белый дом выступил с заявлением по поводу сирийского ядерного объекта, который, как писали американские СМИ, был уничтожен Израилем в 2007 году. "Мы убеждены, опираясь на разнообразную информацию, что Северная Корея помогала тайному ядерному проекту в Сирии", – заявила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино после того, как представители разведки проинформировали Конгресс о разрушении этого ядерного объекта.

В начале июня 2008 года газета The Washington Post писала, что, согласно выводам американской разведки, на объекте в Аль-Кибаре, построенном с помощью специалистов из КНДР, планировалось производить оружейный плутоний. Высказывалось предположение, что этот оружейный плутоний предназначался для иранских вооруженных сил.

21 июня 2008-го германское издание Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких спецслужбах писало, что ядерный реактор в Аль-Кибаре, уничтоженный ВВС Израиля, должен был "работать на Иран". Утверждалось, что существовал некий единый план Ирана, Сирии и Северной Кореи, в рамках которого именно Дамаск должен был обеспечить производство оружейного плутония на своей территории. При этом северокорейские специалисты должны были создавать компоненты атомной бомбы в Сирии, поскольку Иран находился под пристальным вниманием инспекторов МАГАТЭ. Der Spiegel утверждал, что этот секретный план обсуждался в начале 2006 года, во время визита в Дамаск президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В статье говорилось, что реактор в Аль-Кибаре был своего рода "запасным аэродромом" для иранской военной ядерной программы.

Дамаск и Пхеньян отвергали и продолжают отвергать эти обвинения даже после того, как Израиль взял на себя ответственность за уничтожение строившегося ядерного объекта.





