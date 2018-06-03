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В мире

В результате авиакатастрофы погибли мультимиллионер Бен Крупински и его близкие

время публикации: 09:15 | последнее обновление: 09:32 блог версия для печати фото
Piper PA-31 Navajo
В результате авиакатастрофы погибли мультимиллионер Бен Крупински и его близкие
В результате авиакатастрофы погибли мультимиллионер Бен Крупински и его близкие

В субботу, 2 июня, в районе Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк, США) упал в море и разбился самолет Piper PA31 Navajo, на борту которого находились четыре человека (пилот и трое пассажиров). По всей видимости, никто из них не выжил.

Тела двух погибших найдены. Поисковая операция продолжается.

Названы имена людей, находившихся на борту самолета: Бернард Крупински (70), Бонни Крупински (70), Уильям Маеров (22) и Джон Доллард (47, пилот).

Причины катастрофы выясняются. Отмечается, что полет проходил в сложных погодных условиях: в Лонг-Айленде была гроза.

Как пишет The New York Post, Бернард (Бен) Крупински был известным бизнесменом, специализировавшимся на строительстве дорогого жилья в Ист Хэмптоне. В прессе его называли "Builder to the Stars".

Разбившийся самолет принадлежал Крупинскому. По некоторым данным, он был куплен еще в 80-х годах.

Уильям Маеров был внуком Бернарда и Бонни Крупинских.

Судя по публикуемым данным, у Крупинских единственная наследница – 52-летняя дочь Лора, бывшая модель.

Состояние семьи Крупински оценивается в 150 миллионов долларов. Этой семье принадлежат ресторан Citta Nuova – на 400 мест, с видом на частную гавань, яхты и катера, семейные усадьбы и гостевые дома с бассейнами и теннисными кортами.



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