В США задержан "террорист", угрожавший еврейским центрам

Полиция Нью-Йорка при содействии ФБР задержала подозреваемого в организации серии телефонных угроз в адрес еврейских центров по всей территории США, сообщает ABCnews.

31-летний Хуан Томпсон, житель Сент-Луиса, штат Миссури, по предварительным данным, является "автором", как минимум, восьми телефонных звонков с угрозами.

Напомним, в конце февраля еврейские общинные центры, расположенные в штатах Флорида, Нью-Джерси, Род-Айленд, Пенсильвания, Индиана и Мичиган, получили угрозы о заложенной в зданиях бомбе. Часть из них были эвакуированы, а другие закрыты в связи с "экстренной ситуацией". У

грозы в адрес еврейских центров в США за последние несколько недель поступали не менее пяти раз. Всего за последние недели около ста еврейских общинных центров и школ получили сообщения о том, что на их территории заложено взрывное устройство.

По данным общественных организаций, за последний год резко выросло число групп, пропагандирующих и совершающих преступления на почве национальной или религиозной ненависти. Преступления на почве антисемитизма составляют наибольший процент от общего числа преступлений на почве религиозной ненависти в США.



