3 марта 2017 г.
последняя новость: 10:14
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:14 Германия опубликовала предупреждение об опасности для граждан, едущих в Швецию
09:14 ИГ призвало организовывать теракты в Европе, переодеваясь в религиозных евреев
07:00 В Юрмале почтили память Арсения Корнилова, спасавшего евреев во время войны
06:52 Бунт в одной из американских тюрем, не менее двух погибших
06:30 Найден 49-летний россиянин, пропавший в Таиланде: он сутки держался за буй в море
03:04 Владимир Путин провел ночь в тайге
01:18 Взрыв на шахте в Львовской области: погибли восемь горняков, еще 14 получили ранения
23:39 В Кремле сообщили детали телефонных разговоров Путина и Порошенко
20:42 Полиция провела обыск в доме кандидата на пост президента Франции
19:24 Politico: Обама возвращается на политическую арену – он будет "защищать демократию"
В мире

В Юрмале почтили память Арсения Корнилова, спасавшего евреев во время войны

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:12 блог версия для печати фото
Внучка одного из спасенных – Бэлла Левин
Медаль Праведника народов мира, переданная потомкам Арсения Корнилова
Посол Израиля в Риге Лирон Бар-Саде вручила награду внучатому племяннику Корнилова – Константину Богданову

2 марта в городском музее Юрмалы состоялась церемония вручения медали Праведника народов мира родственникам Арсения Корнилова – жителя расположенной недалеко от Даугавпилса деревни Ругели, который во время Второй мировой войны спас 11 евреев.

Посол Израиля в Риге Лирон Бар-Саде вручила награду внучатому племяннику Корнилова – Константину Богданову. На церемонии присутствовали представители политического руководства, дипломатического корпуса, а также специально прилетевшая в Латвию из Израиля внучка одного из спасенных – Бэлла Левин.

Накануне Второй мировой войны Даугавпилс, как и сейчас, был вторым по численности населения городом Латвии. Еврейская община, насчитывавшая около 12 тысяч человек, играла в его жизни центральную роль.

Уже 26 июня 1941 года Даугавпилс был оккупирован немцами. Через две недели в городе было создано гетто, куда начали сгонять и евреев из окрестных местечек, а также беженцев из Литвы. 9 ноября 1941 была произведена последняя крупная акция, после которой в гетто осталось всего 950 евреев.

Арсений Корнилов, лесник по профессии, был потомком старообрядцев, переселившихся в Латгалию еще в XVIII веке. Он использовал свое знание окрестностей, чтобы спасти несколько еврейских семей.

Ему обязаны жизнью Абрам-Мордух Кром, его жена Элла и дочери Сарра и Сюзанна, Авраам Магид, Ицхак Игель, члены семьи Трегер и еще несколько человек, которым помог Корнилов, так и не узнав их имен.

Со временем он оборудовал для беглецов подземное убежище, в которое можно было попасть только через длинный лаз. Вход в него располагался в зернохранилище и был хорошо замаскирован.

Спасенные Корниловым евреи поддерживали с ним связь и после войны. Бэлла Левин вспоминает, что он не раз приходил к ним в гости. Но он никогда не считал, что сделал что-то особенное, несмотря на то, что рисковал жизнью, спасая других.

"Чем больше времени проходит, тем сложнее сохранить память. Свидетелей остаётся всё меньше и меньше, и события кажутся все более абстрактными. Помнить же важно не только о жертвах, не только о героизме еврейского Сопротивления, но и о тех, кто помогал евреям. Эти люди подвергали себя и свои семьи такому риску, что заслужили, чтобы о них помнили. Во-вторых, сам факт, что одна из важнейших наград Израиля вручается неевреям, которые во время Катастрофы рисковали жизнью, чтобы помочь евреям, показывает, что мы помним сделанное нам добро", – сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il представитель посольства Израиля в Латвии Цви Миркин.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 ноября 2016 г.
"Память не должна умереть". Латвия помянет 25 тысяч убитых евреев
// NEWSru.co.il // В мире // 30 ноября 2015 г.
Церемония в Румбуле: президент Латвии признал участие латышей в Холокосте







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 3 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017