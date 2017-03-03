В Юрмале почтили память Арсения Корнилова, спасавшего евреев во время войны

2 марта в городском музее Юрмалы состоялась церемония вручения медали Праведника народов мира родственникам Арсения Корнилова – жителя расположенной недалеко от Даугавпилса деревни Ругели, который во время Второй мировой войны спас 11 евреев.

Посол Израиля в Риге Лирон Бар-Саде вручила награду внучатому племяннику Корнилова – Константину Богданову. На церемонии присутствовали представители политического руководства, дипломатического корпуса, а также специально прилетевшая в Латвию из Израиля внучка одного из спасенных – Бэлла Левин.

Накануне Второй мировой войны Даугавпилс, как и сейчас, был вторым по численности населения городом Латвии. Еврейская община, насчитывавшая около 12 тысяч человек, играла в его жизни центральную роль.

Уже 26 июня 1941 года Даугавпилс был оккупирован немцами. Через две недели в городе было создано гетто, куда начали сгонять и евреев из окрестных местечек, а также беженцев из Литвы. 9 ноября 1941 была произведена последняя крупная акция, после которой в гетто осталось всего 950 евреев.

Арсений Корнилов, лесник по профессии, был потомком старообрядцев, переселившихся в Латгалию еще в XVIII веке. Он использовал свое знание окрестностей, чтобы спасти несколько еврейских семей.

Ему обязаны жизнью Абрам-Мордух Кром, его жена Элла и дочери Сарра и Сюзанна, Авраам Магид, Ицхак Игель, члены семьи Трегер и еще несколько человек, которым помог Корнилов, так и не узнав их имен.

Со временем он оборудовал для беглецов подземное убежище, в которое можно было попасть только через длинный лаз. Вход в него располагался в зернохранилище и был хорошо замаскирован.

Спасенные Корниловым евреи поддерживали с ним связь и после войны. Бэлла Левин вспоминает, что он не раз приходил к ним в гости. Но он никогда не считал, что сделал что-то особенное, несмотря на то, что рисковал жизнью, спасая других.

"Чем больше времени проходит, тем сложнее сохранить память. Свидетелей остаётся всё меньше и меньше, и события кажутся все более абстрактными. Помнить же важно не только о жертвах, не только о героизме еврейского Сопротивления, но и о тех, кто помогал евреям. Эти люди подвергали себя и свои семьи такому риску, что заслужили, чтобы о них помнили. Во-вторых, сам факт, что одна из важнейших наград Израиля вручается неевреям, которые во время Катастрофы рисковали жизнью, чтобы помочь евреям, показывает, что мы помним сделанное нам добро", – сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il представитель посольства Израиля в Латвии Цви Миркин.





