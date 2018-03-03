Шторм на северо-востоке США; пять человек погибли

В пятницу северо-восток Соединенных Штатов был атакован сильным штормом, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщает CNN, в Путнам Вэлли, штат Нью-Йорк, погиб 11-летний мальчик – на дом, где он находился вместе с матерью, рухнуло дерево. Женщина выжила, но получила серьезные травмы. В Вирджинии, также в результате падения деревьев, погибли 6-летний ребенок и 77-летняя женщина. В округе Джеймс-сити (Вирджиния) жертвой шторма стал 44-летний мужчина, в Ньюпорте погиб мужчина, которому было около семидесяти лет.

Директор Службы по чрезвычайным ситуациям Массачусетса, Курт Шварц, назвал шторм одним из самых сильных за последнее время: наводнение сопровождается ураганным ветром, мокрым снегом и ливнями.

Отменены более 3 300 авиарейсов. Крупнейший аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди в США приостановил отправку и прилет самолетов из-за погодных условий.

Также прием и вылет самолетов приостановил нью-йоркский аэропорт LaGuardia. Международный аэропорт Ньюарк-Либерти значительно сократил прием рейсов.

Около 900 тысяч человек остались без электричества, 400 тысяч из них – жители Массачусетса, который принял на себя основной удар стихии. В пятницу в Нью-Йорке под напором ветра рухнули около 500 деревьев. В Пенсильвании из-за шквального ветра перевернулся пустой школьный автобус, а в Нью-Йорке, на мосту Tappan Zee, два грузовика, сообщает USA.one.

Синоптики полагают, что шторм продлится до вечера субботы.