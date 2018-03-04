Возросло число жертв шторма на северо-востоке США

Число жертв шторма, бушующего на северо-востоке США, возросло до семи, сообщил телеканал ABC. Среди погибших – двое детей. Причиной смерти во всех случаях стали упавшие деревья или большие ветки.

Более 2 миллионов домов и предприятий остаются без электроснабжения. В числе штатов, где имели место массовые отключения энергии, оказались Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд, Массачусетс и Пенсильвания. Коммунальные службы переведены на экстренный режим работы с тем, чтобы в короткие сроки восстановить подачу энергии.

В штате Массачусетс зафиксированы десятки наводнений, в результаты которых под воды уходят нижние этажи зданий и припаркованные автомобили. Особенно пострадал от уличных наводнений город Куинси.

Как следует из информации сайта FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, из-за непогоды в северо-восточных штатах в субботу были отменены не менее 250 рейсов. Это касается, в частности, аэропортов Нью-Йорка, Ньюарка (штат Нью-Джерси), Бостона (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания), а также города Вашингтон.

Железнодорожная компания Amtrak объявила ранее, что временно приостанавливает движение поездов на большинстве северо-восточных направлений из-за неблагоприятных погодных условий. К настоящему времени восстановлено сообщение между Нью-Йорком и Вашингтоном, а также Нью-Йорком и Бостоном, передает ТАСС.

Синоптики говорят о так называемом "бомбогенезе": развитии циклона, обладающего большой разрушительной силой. Для того, чтобы циклон был причислен к "бомбам", давление в центре циклона должно упасть на 24 миллибара за 24 часа.