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В мире

В Польше подан первый иск о клевете после вступления в силу "закона о Холокосте"

время публикации: 3 марта 2018 г., 17:45 | последнее обновление: 3 марта 2018 г., 18:45 блог версия для печати фото
В Польше подан первый иск о клевете после вступления в силу "закона о Холокосте"
Памятник жертвам погрома в Едвабне
Мемориальный коплекс на территории концлагеря Аушвиц (Освенцим)

Организация "Польская лига против клеветы" подала в окружной суд Варшавы жалобу на аргентинское издание Pagina 12, обвинив его редакцию и лично журналиста Федерико Павловского в действиях, "причиняющих ущерб польской нации и репутации солдат Польши". Об этом сообщает Radio Poland.

Это стало первым иском об ущербе, причиняемом национальной памяти, после вступления в силу так называемого "закона о Холокосте".

Согласно иску, сайт издания Pagina 12 опубликовал статью о еврейском погроме в Едвабне, использовав в качестве иллюстрации фото 50-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны.

В июле 1941 года большая группа живших в Едвабне поляков приняла участие в жестоком уничтожении местных евреев. 10 июля 1941 года около полутора тысяч оставшихся в живых евреев были загнаны в овин и сожжены живьем. Расследование, проведенное польским "Институтом Народной Памяти", подтвердило данные Гросса, однако число погибших евреев было названо другое – около 340 человек.

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти. Законопроект, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, был подписан президентом Польши 6 февраля.

Закон запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытаются "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Этот закон вызвал неоднозначную реакцию в Израиле. В течение нескольких дней, предшествовавших утверждению закона Сенатом Польши, его содержание вызвало гневную реакцию со стороны многих израильских политиков, включая премьер-министра и президента страны.

Польское правительство утверждает, что данный закон необходим для защиты репутации Польши, которая стала жертвой нацистской агрессии, а не ее соучастником. Израиль же, со своей стороны, полагает, что этот запрет не позволит говорить правду о роли поляков в истреблении евреев.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 марта 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 27 февраля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 24 февраля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 20 февраля 2018 г.
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