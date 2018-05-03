Взрыв в Лондоне во время праздника Лаг ба-Омер, около 30 пострадавших

Вечером в среду, 2 мая, во время зажигания костра в связи с еврейским праздником Лаг ба-Омер в Лондоне прогремел взрыв.

Как пишет издание The Sun, перед зажиганием в костер были сложены мобильные телефоны, что привело к взрыву, в результате которого пострадали около 30 человек.

Инцидент произошел в Стэмфорд-Хилле, около синагоги "Бьяла", где ежегодно в вечер праздника Лаг ба-Омер представители ультраортодоксальной еврейской общины разжигают большой костер. На мероприятии присутствовали сотни людей.

Телефонные аппараты были положены в костер в рамках акции по борьбе "против зла смартфонов", говорится в публикации. Взрыв прогремел после того, как раввин полил "поленницу" легковоспаменяюющейся жидкостью и зажег костер.

Как пишет сайт Yeshiva World, около 10 человек пострадали от ожогов и еще примерно 20 получили травмы во время возникшей паники и давки.

В публикации отмечается, что церемония была похожей на прошлогоднюю, когда также в костер были положены смартфоны, однако взрыва не последовало. В этом году раввин вновь перед зажиганием костра произнес речь, проклиная мобильные телефоны. Почти сразу после того, как он зажег костер, произошло сильное воспламенение и прогремел взрыв.

Пожарные полагают, что причиной происшедшего является, прежде всего, использование чрезмерного количества легковоспламеняющейся жидкости. При этом они подтверждают, что в костер были сложены мобильные телефоны (их точное число не называется).

18 ияра, в 33-й день Омера, евреи отмечают праздник Лаг ба-Омер, когда при свете костров вспоминают двух великих мудрецов – Рабби Акиву и Шимона Бар Йохая, а также бесстрашного воина Бар Кохбу. Костры жгут не только религиозные, но и светские евреи. Дети и подростки особенно любят этот праздник, который доставляет немало хлопот взрослым.

В этом году в Израиле, на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды, во многих городах было запрещено разжигание костров.





