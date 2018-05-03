Популярный советский певец Вадим Мулерман умер в Нью-Йорке в возрасте 79 лет

Популярный советский эстрадный певец Вадим Мулерман умер в возрасте 79 лет в Нью-Йорке, где жил в последние годы. О смерти исполнителя сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его близкая подруга и коллега по сцене Нина Бродская.

"Спешу сообщить вам очень неприятную весть! Ушел из жизни человек, спевший и записавший большое число популярных песен на радио и телевидении, известный певец Вадим Мулерман! Память о нем будет еще долго жить в наших сердцах, а песни в его исполнении не раз будут согревать всем нам душу!" – цитирует Бродскую РИА Новости.

Певец скончался в среду, 2 мая, в госпитале, куда был доставлен неделю назад. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Вадим Мулерман. Краткая биография

Вадим Мулерман родился в 1938 году в Харькове в еврейской семье. Учился на вокальном отделении Харьковской консерватории, впоследствии – в Ленинграде. Дебютировал на эстраде в 1963 году в Харькове, затем работал с оркестрами Мурада Кажлаева, Леонида Утёсова, Анатолия Кролла, Юрия Саульского, в Москонцерте и Росконцерте.

Слушателям он известен, прежде всего, как исполнитель популярных песен "Хромой король", "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом" и многих других.

К концу 1960-х годов Мулерман был одним из самых узнаваемых и популярных исполнителей лирической и гражданской советской песни.

В 1971 году по решению председателя государственного комитета совета министров СССР по телевидению и радиовещанию С.Г.Лапина, Мулерман был отстранён от эфира, ему также была запрещена концертная деятельность. Причиной конфликта явилось включение Мулерманом в репертуар нескольких еврейских песен на фоне политического противостояния СССР и Израиля и антисемитизма в СССР, а также некоторые неприятные моменты творческой деятельности певца, связанные с "сомнительными путями распространения билетов и организации концертов". Впоследствии, благодаря содействию министра культуры СССР Е.А.Фурцевой, концертные выступления Мулерману были вновь разрешены, однако доступ к теле- и радиоэфиру вернуть не удалось. Записи телепрограмм и фонограммы его выступлений были изъяты и, по-видимому, уничтожены.

Мулерман должен был исполнять песню к к фильму «Семнадцать мгновений весны». Режиссёр Татьяна Лиознова попросила его петь не «своим голосом», а подстроиться под Тихонова. С этой задачей артист справился блестяще. Но именно в то время разразился скандал вокруг его «еврейского» репертуара. В итоге песню в «Семнадцати мгновениях» спел давний соперник Мулермана по сцене — Иосиф Кобзон. После этого певцы ни разу не выступали в одном концерте.

В 1976 году Мулерман стал солистом и художественным руководителем ВИА "Ребята с Арбата" под управлением Н.Крупышева, представлявшем Росконцерт.

В 1978 году Вадим Мулерман был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.

В 1987 году артист окончил режиссёрский факультет музыкальных театров ГИТИС.

В 1991 году В.Мулерман по личным мотивам (из-за болезни брата) выехал в США, где организовал детский музыкальный театр.

20 октября 1996 года состоялся его сольный концерт на лучшей эстрадной площадке столицы – в концертном зале "Россия".

18 октября 1998 года Вадим Мулерман дал концерт в Нью-Йорке по случаю своего 60-летия.

В 2000 году Вадим Мулерман, наряду с Эдитой Пьехой, Ниной Бродской, Людмилой Сенчиной, Эдуардом Хилем, Николаем Гнатюком, Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем, принял участие в Международном Фестивале "Звёзды нашего века", который прошёл по многим городам США.

С 2004 года Мулерман жил в Харькове и работал в созданном им молодёжном Театре песни. В 2005 году был назначен советником председателя Харьковской областной государственной администрации по вопросам культуры. В 2007-м ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.

В январе 2015 года Мулерман перенес в США кардиологическую операцию.

Умер 2 мая 2018 года в Нью-Йорке, где проживал в последние годы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.





