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В Бруклине задержан автор антисемитских граффити, пытавшийся поджечь йешиву

время публикации: 09:32 | последнее обновление: 09:53 блог версия для печати фото
В Бруклине задержан автор антисемитских граффити, пытавшийся поджечь йешиву
В Бруклине задержан автор антисемитских граффити, пытавшийся поджечь йешиву

В Бруклине задержан 26-летний Джеймс Полайт, в минувший четверг, 1 ноября, разрисовавший антисемитскими граффити синагогу Union Temple, сообщает ABC.

Войдя в здание, Полайт черным маркером написал на стенах несколько антисемитских лозунгов, среди которых были: "Убить всех евреев", "Гитлер был прав" и "Евреям лучше быть готовыми".

Из-за появления граффити на стенах помещения было отменено мероприятие, организованное актрисой Лианой Глейзер. Она заявила, что надписи "выглядели угрожающими и вызывали неоднозначную реакцию у людей". Инцидент привлек внимание СМИ.

Джеймс Полайт также обвиняется в попытке поджогов Еврейского банкетного зала и здания йешивы в бруклинском районе Вильямсбург, где проживает большая община сатмарских хасидов.

В пятницу, 2 ноября, он предстал перед судом, который предъявил ему обвинения в преступлениях, совершенных на почве ненависти. Затем он был доставлен в психиатрическую больницу для медицинского освидетельствования.



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