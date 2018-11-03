В Бруклине задержан автор антисемитских граффити, пытавшийся поджечь йешиву

В Бруклине задержан 26-летний Джеймс Полайт, в минувший четверг, 1 ноября, разрисовавший антисемитскими граффити синагогу Union Temple, сообщает ABC.

Войдя в здание, Полайт черным маркером написал на стенах несколько антисемитских лозунгов, среди которых были: "Убить всех евреев", "Гитлер был прав" и "Евреям лучше быть готовыми".

Из-за появления граффити на стенах помещения было отменено мероприятие, организованное актрисой Лианой Глейзер. Она заявила, что надписи "выглядели угрожающими и вызывали неоднозначную реакцию у людей". Инцидент привлек внимание СМИ.

Джеймс Полайт также обвиняется в попытке поджогов Еврейского банкетного зала и здания йешивы в бруклинском районе Вильямсбург, где проживает большая община сатмарских хасидов.

В пятницу, 2 ноября, он предстал перед судом, который предъявил ему обвинения в преступлениях, совершенных на почве ненависти. Затем он был доставлен в психиатрическую больницу для медицинского освидетельствования.





