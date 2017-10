Имена жертв бойни в Лас-Вегасе

Шериф департамента полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что в результате стрельбы в районе отеля и казино Mandalay Bay в ночь на 2 октября были убиты не менее 59 человек, 527 получили ранения и травмы. Состояние многих пострадавших тяжелое, число жертв может возрасти.

Американские СМИ, в частности издания The New York Times и The Los Angeles Times, начали публикацию имен погибших. Этот список будет дополняться по мере поступления и проверки информации.

Имена погибших в результате вооруженного нападения в Лас-Вегасе

1. Эдриан Марфитт (35), из штата Аляска

2. Сонни Мелтон (29), из Теннесси

3. Сьюзен Смит (53), из Калифорнии

4. Джордан Маклдун (23), из Канады

5. Лайза Ромеро-Мунис (около 40 лет), из Нью-Мехико

6. Джессика Климчук (34), из Канады

7. Куинтон Робинс (20), из Невады

8. Рэйчел Паркер (33), из Калифорнии

9. Санди Кейси (35), из Калифорнии

10. Керри Бэрнет (34), из Калифорнии

11. Денис Бердитус (около 55 лет), из Вирджинии

12. Томас Дэй-младший (54), из Невады

13. Дана Гарднер (52), из Калифорнии

14. Анджела Гомес (20), из Невады

15. Чарлстон Хартфилд (34), из полиции Лас-Вегаса

16. Ронда Лерок (42), из Массачусетса

17. Джон Фиппен (56), из Калифорнии

18. Куинтон Роббинс (около 30 лет), из Невады

19. Бэйли Швейцер (20), из Калифорнии

20. Нейза Тонкс (около 40), из Калифорнии

21. Дженнифер Ирвин (42), из Калифорнии

22. Ханна Эхлерс (35), из Калифорнии



Список имен погибших уточняется.

Сведений об израильтянах среди погибших или раненых не поступало.

Расстрел людей в Лас-Вегасе. 2 октября 2017 года

Как заявляет полиция Лас-Вегаса, массовое убийство совершил 64-летний Стивен Пэддок, проживавший в Меските, штат Невада. Судя по имеющимся данным, он стрелял по людям, пришедшим на фестиваль музыки кантри, из автоматического оружия с 32-го этажа гостиничного здания.

Убийца стрелял сверху по плотной толпе людей, которые не могли укрыться от пуль.

Позже в перестрелке с полицейскими, блокировавшими отель, преступник был убит. По другой версии, Пэддок застрелился. В номере убийцы, дверь которого пришлось взорвать, нашли 23 единицы огнестрельного оружия.

Известно, что в Меските Стивен Пэддок жил вместе с 62-летней Мэри-Лу Дэнли, уроженкой Австралии, которая была найдена через несколько часов после вооруженного нападения и задержана для допроса. В их доме был проведен обыск, там нашли еще 19 единиц огнестрельного оружия, а также взрывчатые вещества.

Ранее Пэддок жил в городе Рино (Невада), а в 2013-2015 годах проживал во Флориде, в городе Мелборне. До того он жил в Хендерсоне (Невада) и в Калифорнии.

Представитель полиции в Меските заявил, что Пэддок ни разу не попадал в поле зрение правоохранительных органов и не имел даже штрафов за дорожно-транспортные нарушения. Сведений о его связях с террористическими организациями нет. Полиция Невады не считает происшедшее терактом. Шериф Лас-Вегаса назвал его "одиноким волком".

Известно, что Пэддок был членом Национальной стрелковой организации США (NRA). Оружие он приобрел на законных основаниях.

При стрельбе в Лас-Вегасе Пэддок использовал оружие с приспособлением "bump-stock" – съемным скользящим прикладом, позволяющим вести очень быструю стрельбу из полуавтоматического оружия. Фактически таким образом легально приобретенное полуавтоматическое оружие можно превратить в автомат. Продажа полностью автоматического оружия в США запрещена в течение последних 30 лет. Использование "bump-stock" снижает точность, но заметно увеличивает скорострельность. В гостиничном номере Пэддока были обнаружены две винтовки с такими приспособлениями.

Издание USA Today пишет, что Стивен Пэддок и его подруга Мэри-Лу Дэнли проживали в элитном городке на территории населенного пункта Мескит. В самом Меските живут более 17 тысяч человек, а дом Пэддока, стоимостью около 350 тысяч долларов, находится в элитном районе Sun City, на территории которого расположены около 1400 домов, поле для гольфа, крытый и открытый бассейны и база отдыха. В публикации USA Today отмечается, что в Sun City могут селиться только люди не младше 55 лет, проживание детей здесь не разрешается.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство людей в Лас-Вегасе, сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов, со ссылкой на агентство Amaq, близкое к руководству ИГ. В сообщении сказано, что стрелявший был одним из "солдат" ИГ, который несколько месяцев назад принял ислам. Власти США пока не комментируют эту информацию. Ранее в СМИ и социальных сетях появлялась информация о том, что 64-летний Стивен Пэддок, убивший более 50 человек в Лас-Вегасе, недавно стал мусульманином.

Американские правоохранительные органы заявляют, что нет никаких оснований говорить о причастности ИГ к планированию убийства людей в Лас-Вегасе.