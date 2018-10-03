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В мире

Арестован "бывший израильтянин", совершивший побег из французской тюрьмы на вертолете

время публикации: 08:16 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
Радуан Фаид
Арестован "бывший израильтянин" Радуан Фаид, сбежавший из французской тюрьмы на вертолете
Арестован "бывший израильтянин" Радуан Фаид, сбежавший из французской тюрьмы на вертолете

На севере Франции после трех месяцев розыска арестован 46-летний Радуан Фаид, считающийся одним из лидеров французского преступного мира, 1 июля совершившего побег из тюрьмы, использовав вертолет, сообщает AFP/France 24.

Фаид был задержан в ночь на 3 октября в районе Уаза, к северу от Парижа. Вместе с ним были задержаны еще трое мужчин, в том числе его брат.

Израильские СМИ писали, что в конце 90-х годов Радуан Фаид жил в Израиле под видом ультрарелигиозного еврея. В Израиль он прибыл из Швейцарии, куда сбежал от французской полиции. Известно также, что в Израиле Фаид познакомился с местными криминальными авторитетами и по их рекомендации обучался у бывших военнослужащих ЦАХАЛа рукопашному бою и применению взрывчатки. По сведениям французских СМИ, Радуан Фаид намеревался пройти гиюр, чтобы остаться в Израиле.

В 2009 году Радуан Фаид опубликовал книгу о своем детстве, проведенном в одном из самых неблагополучных пригородов французской столицы, и о том, как стал преступником. Он рассказывал, что свое первое преступление совершил в шесть лет, "угнав" из супермаркета тележку со сладостями.

После выхода этой книги он обещал положить конец преступной деятельности, однако не сдержал обещания и принял участие в неудачном ограблении, в ходе которого была убита сотрудница муниципальной полиции.

В 2013 году Фаид бежал из тюрьмы через полчаса после прибытия – захватив пятерых заложников и использовав взрывчатку, однако никого не убив и не ранив. Покинув тюремное здание в поджидавшей его машине, преступник скрывался от правоохранительных органов в течение 46 дней, после чего был обнаружен и арестован.

В 2018 году Радуан Фаид был приговорен к лишению свободы сроком в 25 лет – за серию вооруженных грабежей и убийство полицейского.

1 июля 2018 года Радуан Фаид совершил самый дерзкий побег в истории Франции, покинув место заключения на вертолете, приземлившемся во дворе тюрьмы, расположенной в департаменте Сена и Марна, регион Иль-де-Франс. В вертолете находились вооруженные сообщники Фаида.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 июля 2018 г.
"Король гангстеров" Радуан Фаид скрывался в Израиле под видом "хареди"
// NEWSru.co.il // В мире // 1 июля 2018 г.
Самый знаменитый преступник Франции бежал из тюрьмы на вертолете





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