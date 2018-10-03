Арестован "бывший израильтянин", совершивший побег из французской тюрьмы на вертолете

На севере Франции после трех месяцев розыска арестован 46-летний Радуан Фаид, считающийся одним из лидеров французского преступного мира, 1 июля совершившего побег из тюрьмы, использовав вертолет, сообщает AFP/France 24.

Фаид был задержан в ночь на 3 октября в районе Уаза, к северу от Парижа. Вместе с ним были задержаны еще трое мужчин, в том числе его брат.

Израильские СМИ писали, что в конце 90-х годов Радуан Фаид жил в Израиле под видом ультрарелигиозного еврея. В Израиль он прибыл из Швейцарии, куда сбежал от французской полиции. Известно также, что в Израиле Фаид познакомился с местными криминальными авторитетами и по их рекомендации обучался у бывших военнослужащих ЦАХАЛа рукопашному бою и применению взрывчатки. По сведениям французских СМИ, Радуан Фаид намеревался пройти гиюр, чтобы остаться в Израиле.

В 2009 году Радуан Фаид опубликовал книгу о своем детстве, проведенном в одном из самых неблагополучных пригородов французской столицы, и о том, как стал преступником. Он рассказывал, что свое первое преступление совершил в шесть лет, "угнав" из супермаркета тележку со сладостями.

После выхода этой книги он обещал положить конец преступной деятельности, однако не сдержал обещания и принял участие в неудачном ограблении, в ходе которого была убита сотрудница муниципальной полиции.

В 2013 году Фаид бежал из тюрьмы через полчаса после прибытия – захватив пятерых заложников и использовав взрывчатку, однако никого не убив и не ранив. Покинув тюремное здание в поджидавшей его машине, преступник скрывался от правоохранительных органов в течение 46 дней, после чего был обнаружен и арестован.

В 2018 году Радуан Фаид был приговорен к лишению свободы сроком в 25 лет – за серию вооруженных грабежей и убийство полицейского.

1 июля 2018 года Радуан Фаид совершил самый дерзкий побег в истории Франции, покинув место заключения на вертолете, приземлившемся во дворе тюрьмы, расположенной в департаменте Сена и Марна, регион Иль-де-Франс. В вертолете находились вооруженные сообщники Фаида.





